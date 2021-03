De blessure die Juventus-verdediger Matthijs de Ligt dinsdagavond aan de kant hield bij de thuiswedstrijd tegen Spezia (3-0) lijkt mee te vallen. Uit onderzoek is woensdag niet gebleken dat er sprake is van een spierscheuring.

De Ligt zal de komende dagen in Turijn aanvullende testen ondergaan om de ernst te duiden. Juventus maakte niet bekend wat hij precies mankeert en wanneer hij naar verwachting zijn rentree kan maken.

De 23-voudig international van Oranje haakte tijdens de warming-up voor het duel met Spezia af. Juventus speelt zaterdag thuis tegen Lazio en ontvangt drie dagen later FC Porto in de Champions League. De Turijnse ploeg moet in de achtste finales op eigen veld een achterstand van 2-1 wegwerken.

Oranje speelt later deze maand zijn eerste twee duels in de kwalificatie voor het WK van 2022 in Qatar. Op 24 maart is Turkije in Istanboel de eerste tegenstander en drie dagen later speelt het Nederlands elftal thuis tegen Letland.

De Ligt miste dit seizoen al een flink aantal duels door een schouderoperatie en een positieve coronatest. Mits fit is hij verzekerd van een basisplaats bij Juventus. De titelverdediger staat momenteel teleurstellend derde in de Serie A.

Bekijk de stand en het programma in de Serie A