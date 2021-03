Lieke Martens heeft woensdag een knieblessure opgelopen op de training van haar club FC Barcelona. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de kwetsuur van de sterspeelster van de Oranjevrouwen is.

Barcelona meldt op Twitter dat Martens last heeft van haar linkerknie en in ieder geval de Champions League-wedstrijd van woensdagavond tegen het Deense Fortuna Hjørring mist. In de komende dagen moet blijken hoe haar knie eraan toe is.

Het is niet de eerste keer dat de 28-jarige Martens geblesseerd aan de kant staat bij Barcelona. De Wereldvoetbalster van het Jaar 2017 miste in januari een aantal wedstrijden door een blessure aan haar been en vorig seizoen was ze vijf maanden uit de roulatie met een teenkwetsuur.

Martens is dit seizoen op dreef bij Barcelona, waarvoor ze in vijftien duels tien keer scoorde. De regerend kampioen van Spanje is vooralsnog ongenaakbaar in de competitie; alle zeventien wedstrijden werden gewonnen.

Vorige maand kwam Martens nog met Oranje in actie tijdens de gewonnen vriendschappelijke duels met België (1-6) en Duitsland (2-1). De 120-voudig international scoorde tegen België. In april wacht Oranje een volgende interlandperiode met oefenduels richting de Olympische Spelen komende zomer in Tokio.

Lieke Martens kwam vorige maand nog in actie namens de Oranjevrouwen. Foto: Pro Shots