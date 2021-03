Bij FC Barcelona wordt zondag door clubleden gestemd voor een nieuwe voorzitter, waarbij Joan Laporta, Víctor Font en Toni Freixa (van links naar rechts op de foto) de drie overgebleven kandidaten zijn. Wat zijn hun plannen met trainer Ronald Koeman én sterspeler Lionel Messi?

Joan Laporta

Vooralsnog lijkt Laporta de grote favoriet om de omstreden Josep María Bartomeu op te volgen. De 58-jarige Catalaan haalde veruit de meeste handtekeningen binnen - ruim tienduizend Barcelona-aanhangers steunden hem - om mee te mogen doen aan de verkiezingen van 7 maart.

Bovendien weet Laporta wat het is om FC Barcelona te leiden, want hij was tussen 2003 en 2010 al voorzitter van de Catalaanse club. Onder zijn bewind werd onder meer twee keer de Champions League en vier keer de landstitel veroverd. Hij was verantwoordelijk voor de aanstelling van trainers Frank Rijkaard en Josep Guardiola.

Als Laporta de nieuwe Barcelona-president wordt, dan lijkt dat goed nieuws voor Koeman. De advocaat sprak eind vorig jaar al zijn steun uit voor de oud-bondscoach van Oranje. "Hij verdient respect en is een van de groten van Barcelona. Hij heeft een contract en we moeten beseffen dat we in een heel moeilijke situatie zitten. Hij is onze trainer", zei hij toen.

Laporta ziet het ook nog steeds zitten in sterspeler Messi, zo zei hij maandag nog tijdens een debat. "Lionel denkt niet alleen aan geld. Hij wil in een competitief team spelen. Ik ben er zeker van dat hij mijn aanbod in overweging zal nemen, net zoals ik zeker weet dat hij zal vertrekken als een andere kandidaat wint."

Joan Laporta zorgde tijdens zijn campagne voor een stunt met een enorm spandoek vlak bij het stadion van rivaal Real Madrid. Joan Laporta zorgde tijdens zijn campagne voor een stunt met een enorm spandoek vlak bij het stadion van rivaal Real Madrid. Foto: ANP

Víctor Font

In tegenstelling tot Laporta bekleedde de 46-jarige Font nog nooit een functie bij FC Barcelona. De zakenman komt wel uit Catalonië, woont in Dubai en is al jaren als supporter verbonden aan de topclub, waarmee hij grote plannen heeft.

Ook onder Font lijkt Koeman aan te kunnen blijven als trainer, al leek het daar lange tijd niet op. Sterker nog, vorig jaar zomer zei hij nog: "Als ik voorzitter word, zal Koeman nooit trainer van Barcelona zijn. Xavi en Guardiola zijn de enigen die de uitdaging aankunnen die er nu ligt." Inmiddels is Font overtuigd geraakt van de kwaliteiten van Koeman en heeft hij aangegeven dat de oud-coach van Ajax, Feyenoord, PSV en AZ kan aanblijven.

'Gevaarlijk' voor Koeman blijft wel dat Font groot voorstander is van de terugkeer van clubicoon Xavi, maar niet per se als trainer, zo heeft de kandidaat-voorzitter gezegd. Hij denkt dat de oud-topmiddenvelder ook in een andere rol leiding kan geven aan een project om Barcelona vooruit te helpen. Bovendien ziet Font in Xavi een belangrijke troef om diens oud-ploeggenoot Messi voor de club te behouden.

Ronald Koeman lijkt zich vooral onder Joan Laporta en Toni Freixa geen zorgen te hoeven maken om zijn baan. Ronald Koeman lijkt zich vooral onder Joan Laporta en Toni Freixa geen zorgen te hoeven maken om zijn baan. Foto: ANP

Toni Freixa

De 52-jarige Freixa heeft net als Laporta een verleden bij Barcelona, waar hij eerder deze eeuw als directeur werkzaam was. De advocaat stelt zich na 2015 - hij eindigde toen als vierde - voor de tweede keer verkiesbaar als president.

Als Freixa ditmaal wél al zijn concurrenten aftroeft, is dat goed nieuws voor Koeman. De Spanjaard ziet in de 78-voudig international van het Nederlands elftal namelijk de ideale man om verder te bouwen aan een nieuw Barcelona, zo liet hij in een vroeg stadium weten.

"Het zou het beste zijn voor Barcelona, dat stabiliteit en zekerheid nodig heeft", zei hij in oktober. "Ik hoop dat de andere kandidaten dat plan ook hebben, zodat de toekomst van Koeman geen campagneonderwerp wordt. Het is belangrijk voor de ploeg dat er rust in de kleedkamer heerst."

Freixa wil Messi eveneens binnenboord houden. "Hij kent Barcelona, stelt het clubbelang altijd voorop en wil altijd presteren en succes behalen", zei hij over de vedette. "Als ik voorzitter ben, zal ik hem dat vertellen en zal ik vooral naar hem luisteren."