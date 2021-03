Fortuna Sittard-trainer Sjors Ultee noemt het opstellen van Piet Velthuizen zondag tegen FC Groningen nog altijd de beste optie, al was de doelman niet fit en viel hij al na 23 minuten geblesseerd uit in het Hitachi Capital Mobility Stadion. De 34-jarige doelman had al vier jaar geen wedstrijd meer gespeeld.

De afgelopen dagen was er veel kritiek op de keuze voor Velthuizen. "Allemaal lachen, allemaal roepen: hoe kun je zo'n keeper nou halen?", reageert Ultee tegenover Voetbal International op de commotie in de media. "Ik vind het wel makkelijk."

Het aantrekken van de transfervrije Velthuizen was een noodoplossing van Fortuna. De club moest vorige week opeens haastig op zoek naar een doelman, door de blessure van Yanick van Osch en het aanstaande vertrek van Alexei Koselev naar Japan.

De keuze viel op eenmalig Oranje-international Velthuizen, die in 2017 namens Omonia Nicosia zijn laatste wedstrijd speelde. Desondanks koos Ultee ervoor om de ervaren doelman tegen FC Groningen meteen te laten starten.

"De eerste twee trainingen gingen prima. Piet was niet topfit, maar wel heel gretig", vertelt Ultee. De trainer had ook kunnen kiezen voor een van de jonge doelmannen Joshua Wehking en Tom Hendriks, die beiden hun Eredivisie-debuut nog moeten maken. "Maar we kozen voor ervaring, voor Piet. Misschien niet ideaal, maar achteraf zeg ik: de beste optie."

Fortuna Sittard-trainer Sjors Ultee.

'Ik had toen de call moeten maken'

Ultee neemt zichzelf wel kwalijk dat hij na de warming-up, waarin Velthuizen last kreeg van zijn hamstring, niet ingreep. "Ik had toen de call moeten maken. Alexei in het doel, met het risico dat hij zou aarzelen bij een hoge bal."

Koselev had voor de wedstrijd, die Fortuna met 1-0 verloor, aangegeven dat hij in het licht van zijn aanstaande transfer het liefst niet zou spelen tegen Groningen.

Uiteindelijk moest Koselev door de blessure van Velthuizen toch aan de bak en misschien moet hij dat opnieuw in de thuiswedstrijd tegen PSV. Het Japanse Júbilo Iwata heeft de komst van de Moldaviër gemeld, maar mogelijk is hij tegen de Eindhovenaren nog beschikbaar. Achter de namen van Velthuizen en Van Osch staat door blessures een vraagteken.

