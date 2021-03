Trainer Josep Guardiola is trots op de zegereeks waaraan hij momenteel bezig is met Manchester City. De zesvoudig landskampioen begon het seizoen nog wisselvallig, maar won dinsdag al voor de 21e keer op rij in alle competities en is hard op weg naar een nieuwe titel.

Bij het ingaan van de slotfase was de stand tegen Wolverhampton Wanderers nog 1-1, maar door doelpunten van Gabriel Jesus (twee) en Riyad Mahrez boekte City alsnog een comfortabele overwinning.

"We staan er heel goed voor. Dit had ik twee of drie maanden geleden niet verwacht. We moeten nu vooral rustig blijven en ons best blijven doen, zoals we vandaag ook deden", aldus Guardiola, die ervoor waakt dat de City-spelers verslappen.

"Er zijn nog 33 punten te vergeven en Liverpool mag zich nog steeds regerend kampioen noemen. We hebben zelf nu één of twee dagen vrij en zullen ons dan focussen op onze komende wedstrijd tegen Manchester United."

City, dat in 2018 en 2019 ook al kampioen werd, heeft als koploper een voorsprong van vijftien punten op United. De nummer twee komt woensdag nog wel in actie in de 27e speelronde van de Premier League.

De rivalen treffen elkaar zondag in speelronde 28. In de stadsderby, die wordt gespeeld in het Etihad Stadium van City, kan de ploeg van Guardiola een belangrijke stap naar het kampioenschap zetten.

Josep Guardiola langs de lijn tijdens Manchester City-Wolverhampton Wanderers. Josep Guardiola langs de lijn tijdens Manchester City-Wolverhampton Wanderers. Foto: ANP

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League