Vitessenaar Oussama Tannane genoot dinsdag van zijn prachtige doelpunt tegen VVV-Venlo in de halve finales van het TOTO KNVB Beker-toernooi. De middenvelder vraagt zich wel af of hij in de buitenwereld genoeg bewondering voor zijn kunststukje krijgt.

Tannane bepaalde in de 84e minuut de eindstand op 2-0, negen minuten nadat Armando Broja de score had geopend met een fraaie kopbal. Hij dribbelde naar binnen en schoot de bal vanaf de punt van het strafschopgebied met links kiezelhard in de verste kruising.

"Ik heb de laatste wedstrijden vaak op de paal en lat geschoten. Gelukkig vliegt-ie nu de kruising in en dat geeft een heerlijk gevoel. Dit zijn de ballen die ik altijd schiet. Met de voorkant van de wreef en dan wappert-ie naar de kruising", zei Tannane tegen ESPN, waar hij aangaf te balen van de manier waarop er in Nederland naar hem gekeken wordt.

"Ik ben een gevoelsmens. Ik denk dat als iemand anders zo'n goal maakt als ik vanavond, dat dit dan veel groter wordt gemaakt. Ik voel me een beetje tekortgedaan. Het is altijd mijn verleden wat erbij wordt gehaald. Dat vind ik zo jammer. Ik heb me zo verbeterd, ben heel rustig geworden. Maar dat wordt nooit gezegd."

"Er hoeft maar iets kleins te gebeuren en iedereen heeft het weer over de Tannane van vroeger. Voorheen ging ik in discussie met een scheidsrechter of met andere spelers, maar tegenwoordig loop ik gewoon weg. Maar dat zien mensen niet. Ik hoop komende zomer op een mooie kans in het buitenland. Daar ben ik eerlijk over."

Thomas Letsch complimenteert Oussama Tannane met diens fantastische doelpunt. Foto: Pro Shots

Letsch: 'We willen de finale nu ook winnen'

Vitesse-trainer Thomas Letsch sprak ook vol bewondering over de treffer van Tannane. "Die was niet slecht, hè?", lachte hij, waarna hij meteen overging op een analyse van de wedstrijd. "Gezien alle duels die we hebben gespeeld is het terecht dat we in de finale staan."

"We controleerden de eerste helft volledig, maar het ontbrak aan de juiste eindpass. Misten daardoor te veel kansen en ook na rust bleef het spannend. De kansen die we kregen bleven we lange tijd missen. Daar zullen we aan moeten werken, want dat moet beter."

Vitesse neemt het op 18 april in de finale in De Kuip in Rotterdam op tegen sc Heerenveen of Ajax, die woensdag tegenover elkaar staan in de andere halve finale. De Gelderlanders bereikten in 2017 voor het laatst de eindstrijd en pakten toen de eerste prijs in de clubgeschiedenis door een 2-0-zege op AZ.

"Dit is geweldig, maar het is nog niet de laatste stap", aldus Letsch. "We willen de finale nu ook winnen. Hopelijk kunnen we na de finale echt feest gaan vieren. We kunnen nu relaxen en ontspannen naar de wedstrijd van morgen gaan kijken. We hebben daar geen invloed op, we zien het wel."