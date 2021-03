Vitesse heeft zich als eerste club geplaatst voor de finale van het TOTO KNVB Beker-toernooi. De Arnhemmers waren mede dankzij een prachtig doelpunt van Oussama Tannane in Arnhem met 2-0 te sterk voor VVV-Venlo.

Vitesse neemt het in de finale op 18 april in De Kuip op tegen sc Heerenveen of Ajax. Die clubs staan woensdag in het Abe Lenstra Stadion tegenover elkaar.

De halve finale in stadion GelreDome kende lange tijd amper hoogtepunten. De openingstreffer van Armando Broja viel een kwartier voor tijd dan ook volkomen uit de lucht. Tannane, die al de assist gaf bij de 1-0, gooide daarna met een prachtige uithaal in de kruising de wedstrijd in het slot.

Het wordt voor Vitesse de vijfde bekerfinale in de clubhistorie. De enige keer dat de eindstrijd werd gewonnen was 2017, toen AZ in De Kuip met 2-0 werd geklopt.

Opmerkelijk genoeg was het de tweede keer in vier dagen tijd dat Vitesse en VVV tegenover elkaar stonden in GelreDome. Zaterdag won Vitesse dankzij een sterke tweede helft met 4-1. Eerder dit seizoen in Venlo won VVV met 4-1 dankzij vier goals van Georgios Giakoumakis.

Teleurstelling bij VVV-aanvoerder Danny Post na de 1-0 van Vitesse. Teleurstelling bij VVV-aanvoerder Danny Post na de 1-0 van Vitesse. Foto: Pro Shots

Ruim uur wachten op eerste schot op doel

Waar er zaterdag bij het voorproefje op de bekerwedstrijd nog vrijuit werd gevoetbald, was het met een ticket voor de bekerfinale als inzet vanaf de eerste minuut een zenuwenspel. Vitesse nam schoorvoetend het initiatief, maar het leverde niet meer dan wat halve kansen op.

Met name Loïs Openda zorgde voor wat hachelijke momenten voor het doel van VVV, maar de Belg kreeg zijn voet telkens niet lekker tegen de bal. Ploeggenoot Matus Bero zag een schot via een Limburgs been in het zijnet belanden.

VVV stelde daar nog minder tegenover, al durfde de ploeg van trainer Hans de Koning na rust wat vaker ook de schulp te komen. Eredivisie-topscorer Giakoumakis was in de 50e minuut gevaarlijk met een rollertje voorlangs en noteerde in de 67e minuut het eerste schot op doel van de hele wedstrijd.

Armando Broja opende een kwartier voor tijd de score. Armando Broja opende een kwartier voor tijd de score. Foto: Pro Shots

Uitblinker Tannane loodst Vitesse naar finale

Net toen een verlenging aanstaande leek, nam Tannane zijn ploeg bij de hand. De Marokkaanse middenvelder stelde in de 75e minuut met een uitstekende voorzet Broja in staat om koppend voor 1-0 te zorgen.

Tien minuten later zorgde Tannane zelf voor het hoogtepunt van de wedstrijd. Met een schitterende uithaal met links joeg hij de bal achter de aan de grond genagelde VVV-keeper Thorsten Kirschbaum.

VVV wierp daarna pas alle schroom van zich af en kreeg ook kansen op de aansluitingstreffer. Een schot op de paal van Torino Hunte was echter veel te weinig om een verlenging nog in zicht te krijgen.