Matthijs de Ligt heeft dinsdag de thuiswedstrijd van Juventus tegen Spezia in de Serie A aan zich voorbij moeten laten gaa. De verdediger haakte geblesseerd af in de warming-up.

Juventus heeft nog geen mededelingen gedaan over de ernst van de kwetsuur, maar naar verluidt is De Ligt uit voorzorg aan de kant gehouden. Hij zou zaterdag al wat klachten hebben overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Hellas Verona (1-1).

De Ligt miste dit seizoen al de nodige duels door een slepende schouderblessure, waaraan hij moest worden geopereerd, en een positieve coronatest. Mits fit, is hij wel gewoon verzekerd van een baisplaats bij Juventus.

Trainer Andrea Pirlo, die ook al niet kan beschikken over Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci, wees Gianluca Frabotta aan als de vervanger voor De Ligt voor de ontmoeting met Spezia. Er is om 20.45 uur afgetrapt in het Allianz Stadium.

Juventus moet winnen om in de strijd te blijven voor de landstitel. De kampioen van de afgelopen negen seizoenen heeft als nummer drie tien punten achterstand op koploper Internazionale, dat wel een wedstrijd meer heeft gespeeld.

Eerder op dinsdag was er een opmerkelijk tafereel bij Lazio-Torino. De spelers van Lazio verschenen gewoon op het veld, terwijl ze wisten dat Torino wegens een corona-uitbraak niet was komen opdagen. De Serie A weigerde echter het duel af te gelasten.

