Matthijs de Ligt heeft dinsdag de thuiswedstrijd van Juventus tegen Spezia in de Serie A aan zich voorbij moeten laten gaan. De verdediger haakte geblesseerd af tijdens de warming-up, maar zag zijn ploeggenoten vervolgens wel met 3-0 winnen.

Juventus heeft nog geen mededelingen gedaan over de ernst van de kwetsuur, maar naar verluidt is De Ligt uit voorzorg aan de kant gehouden. Hij zou al wat klachten hebben overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Hellas Verona (1-1) van zaterdag.

Juventus ontdeed zich pas na rust van Spezia, waar Jeroen Zoet op de bank zat. Alvaro Morata opende in de 62e minuut met een intikker de score. Het doelpunt werd in eerste instantie afgekeurd wegens buitenspel, maar de VAR besloot anders.

Daarna liep Juventus alsnog eenvoudig uit naar 3-0. Federico Chiesa was in de 71e minuut met een rebound op zijn eigen inzet verantwoordelijk voor de 2-0 en Cristiano Ronaldo bepaalde in de 89e minuut met een tegendraads schot de eindstand.

Ronaldo speelt zeshonderdste competitiewedstrijd

Ronaldo speelde de zeshonderdste competitiewedstrijd in zijn carrière. Hij maakte zijn twintigste doelpunt van het seizoen. Daarmee heeft hij nu twaalf seizoenen op rij minstens twintig gescoord.

Juventus bleef door de zege op Spezia in de strijd om de landstitel. De kampioen van de afgelopen negen seizoenen heeft als nummer drie met zeven punten nog wel een forse achterstand op koploper Internazionale.

De Ligt miste dit seizoen al de nodige duels door een slepende schouderblessure, waaraan hij moest worden geopereerd, en een positieve coronatest. Mits fit is hij verzekerd van een basisplaats bij Juventus.

Eerder op dinsdag was er een opmerkelijk tafereel bij Lazio-Torino. De spelers van Lazio verschenen gewoon op het veld, terwijl ze wisten dat Torino wegens een corona-uitbraak niet was komen opdagen. De Serie A weigerde het duel af te gelasten.

