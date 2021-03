Schalke 04 heeft Dimitrios Grammozis dinsdag aangesteld als de nieuwe trainer. De 42-jarige in Duitsland geboren Griek is alweer de vijfde coach van de club uit Gelsenkirchen, die als hekkensluiter afstevent op degradatie uit de Bundesliga.

Grammozis tekent bij Schalke een contract tot medio 2022. Hij heeft nog maar weinig ervaring als hoofdtrainer. Van februari 2019 tot de zomer van 2020 was hij eindverantwoordelijke bij SV Darmstadt, waarmee hij vorig seizoen als vijfde eindigde in de 2. Bundesliga. Daarvoor was hij vijf jaar lang werkzaam in de jeugdopleiding van VfL Bochum.

De oud-speler van onder meer Hamburger SV en 1. FC Köln is de opvolger van Christian Gross, die zaterdag na de 5-1 nederlaag tegen VfB Stuttgart al na drie maanden werd ontslagen. Ook technisch directeur Jochen Schneider, assistent-trainer Rainer Widmayer, teammanager Sascha Riether en conditietrainer Werner Leuthardt moesten per direct vertrekken.

Volgens Bild waren de ontslagen het gevolg van een spelersopstand. Klaas-Jan Huntelaar had samen met teamgenoten Sead Kolasinac en Shkodran Mustafi al voor het duel met Stuttgart bij het bestuur aangedrongen op het ontslag van Gross. Huntelaar maakte in januari de overstap van Ajax naar Schalke, maar door blessures speelde hij tot dusver pas tien minuten.

Dit seizoen stonden David Wagner (twee wedstrijden), Manuel Baum (tien), Huub Stevens (twee) en Gross (tien) al voor de groep bij Schalke. 'Die Königsblauen', die sinds 1992 onafgebroken actief zijn in de Bundesliga, boekten dit seizoen tot dusver slechts één competitiezege: op 9 januari tegen TSG 1899 Hoffenheim (4-0).

Grammozis leidt woensdag voor het eerst de training van Schalke en zit vrijdag op de bank als zijn ploeg het in eigen huis opneemt tegen de nummer zeventien 1. FSV Mainz 05. Schalke heeft met nog elf speelrondes te gaan negen punten achterstand op de zestiende plek van Arminia Bielefeld, die recht geeft op deelname aan de play-offs.

