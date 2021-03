De spelers van Lazio hebben dinsdag voor een wel heel opmerkelijk tafereel gezorgd door gewoon het veld op te komen voor de thuiswedstrijd tegen Torino, terwijl ze wisten dat de tegenstander wegens een corona-uitbraak niet was komen opdagen. De Serie A weigerde echter het duel af te gelasten.

Torino kreeg vorige week van de lokale autoriteiten te horen dat de volledige selectie en staf tot zeker de nacht van dinsdag op woensdag in quarantaine moeten blijven. Daartoe werd besloten nadat acht spelers en twee stafleden positief waren getest op het coronavirus, van wie een aantal op de extra besmettelijke Britse variant.

De voor vrijdag geplande wedstrijd tussen Torino en Sassuolo werd daarop nog wel afgelast, maar de Serie A wilde niet nog een duel uit het programma halen. Dit tot ergernis van de voorzitter van de Italiaanse voetbalbond Gabriele Gravina, die juist op uitstel had aangedrongen.

Omdat het duel niet werd geschrapt, presenteerde Lazio een uur voor de om 18.30 uur geplande aftrap gewoon een opstelling, met daarin ook Wesley Hoedt. De Nederlander en zijn ploeggenoten maakten keurig een rondje over het veld, waarop uiteraard geen tegenstander te bespeuren was.

Het is nog niet duidelijk wat de sportieve gevolgen zijn voor Torino. Vermoedelijk krijgt de degradatiekandidaat een reglementaire 3-0-nederlaag aan de broek.

Eerder dit seizoen waren er al soortgelijke taferelen in Italië toen Napoli niet kwam opdagen voor de topper tegen Juventus vanwege een reisverbod na twee coronagevallen. De Napolitanen gingen met succes in beroep tegen een reglementaire 3-0-nederlaag plus een strafpunt, waardoor het duel alsnog gespeeld moet worden.

Ook scheidsrechter Marco Piccinini constateert dat Torino niet aanwezig is. Foto: Pro Shots

