NEC heeft dinsdag de inhaalwedstrijd tegen FC Den Bosch in de Keuken Kampioen Divisie eenvoudig gewonnen. In de Goffert werd hekkensluiter FC Den Bosch met 4-1 verslagen.

NEC nestelt zich daardoor steviger op de zesde plaats van de ranglijst. Deelname aan de play-offs aan het eind van het seizoen lijkt vrijwel zeker voor de ploeg van trainer Rogier Meijer.

Javier Vet had een belangrijk aandeel in de zege van de Nijmegenaren. De middenvelder scoorde al in de vijfde minuut en verdubbelde de voorsprong door in de tweede helft al binnen vijftien seconden te scoren.

Vet had daarna met een assist ook een aandeel in de 3-0 van Elayis Tavsan, die met een schitterende krul doelman Wouter van der Steen verschalkte. Cas Odenthal maakte er acht minuten voor tijd met een kopbal ook nog 4-0 van.

Paco van Moorsel zorgde voor het enige lichtpuntje voor FC Den Bosch, dat afgelopen weekend tegen Jong FC Utrecht voor het eerst sinds 22 september weer eens wist te winnen. Met een afstandsschot in de kruising maakte hij in de slotfase het mooiste doelpunt van de middag.

FC Dordrecht kan later vanavond ruimer afstand nemen van FC Den Bosch. De nummer negentien van de Keuken Kampioen Divisie speelt om 18.45 uur uit tegen Jong FC Utrecht.

