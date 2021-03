Ajax-trainer Erik ten Hag is gebrand op het bereiken van de finale van het TOTO KNVB Beker-toernooi. De Amsterdammers azen op revanche na de verloren halve finale van vorig seizoen tegen FC Utrecht (2-0).

"We willen de finale spelen. De uitschakeling van vorig jaar tegen FC Utrecht doet nog een beetje pijn in de buik, dus dat moet dit keer anders", zei Ten Hag dinsdag op zijn persconferentie voorafgaand aan de halve finale van woensdag, waarvoor Ajax op bezoek gaat bij sc Heerenveen.

"Beide wedstrijden zijn wel met elkaar te vergelijken. Utrecht en Heerenveen zijn beide subtoppers. Voor sommige spelers is het de enige kans in hun leven om een prijs te pakken. Dat brengt andere krachten los. In Heerenveen gaat het de laatste tijd nergens anders over."

Ten Hag gaat zijn sterkste elftal opstellen. Hij houdt er geen rekening mee dat Dusan Tadic, Edson Álvarez, Perr Schuurs bij een gele kaart geschorst zijn voor de eventuele finale. Nicolás Tagliafico, Devyne Rensch (beiden geschorst) en Noussair Mazraoui (geblesseerd) zijn niet beschikbaar tegen Heerenveen.

"We hebben een selectie dat moet kunnen opvangen. Voor de rechtsbackpositie zal het gaan tussen Jurriën Timber en Sean Klaiber. Ze hebben verschillende kwaliteiten, allebei goede. Dan ga je kijken naar wat meer nodig is. Klaiber heeft niet veel gespeeld de laatste tijd, maar hij is topfit."

Ten Hag werd ook nog een keer naar zijn mening over de ruzie tussen Tadic en Denzel Dumfries tijdens de Eredivisie-topper bij PSV (1-1) van zondag gevraagd. De aanvoerders scholden elkaar rond de late strafschop van Ajax de huid vol en moesten door ploeggenoten uit elkaar worden gehouden.

"Nee, dit heeft geen staartje gekregen. De emoties, zeker in dit soort wedstrijden, lopen weleens hoog op. Daarna gaat er een streep onder en kijk je vooruit naar de volgende wedstrijd. Het is niet onbesproken gebleven, maar we gaan nu weer heel snel verder."

"Het gaat weleens over de top, maar wij zijn topsporters: je wil het maximale bereiken. Dan moet je spelen met het hart, want voetbal is geen schaken of dammen. Je hebt het nodig om tot topprestaties te komen. Dan is het een klein verschil tussen wel of niet over het randje gaan."

Ten Hag wilde niet al te diep ingaan op de situatie van Mohamed Ihattaren, die vanwege een onprofessionele houding buiten de selectie werd gehouden tegen Ajax. "Ik wil geen oordeel vellen, dat is iets voor PSV. Hij is een geweldig goede speler. Ik hoop dat hij weer bij zinnen komt en het laat zien in Nederland. Goede spelers zijn altijd welkom bij Ajax, maar hij is nu van PSV."

Heerenveen-Ajax vangt woensdag om 21.00 uur aan in het lege Abe Lenstra Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis. De winnaar neemt het in de finale in De Kuip op tegen Vitesse of VVV-Venlo, die dinsdag tegenover elkaar staan in het GelreDome.

