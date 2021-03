Lasse Schöne en Siem de Jong hopen woensdag met sc Heerenveen ten koste van hun oude club Ajax de finale van de TOTO KNVB Beker te halen. De middenvelders kijken uit naar een speciale ontmoeting.

Heerenveen-coach Johnny Jansen hoefde deze week niet op Schöne af te stappen voor tactische tips over Ajax. "Daar kwam hij zelf al mee", zegt Jansen dinsdag tegen ESPN.

Schöne trainde in januari twee weken mee bij Ajax, voordat hij in Heerenveen tekende. "Natuurlijk weet ik iets meer over hoe Ajax bepaalde dingen doet", zei de Deense middenvelder. "Maar het is een elftal dat heel goed is."

"Ajax zal zich echt niet gek laten maken omdat er nu twee oud-spelers bij de tegenstander lopen. Ik verwacht gewoon een leuke open wedstrijd. Bekeravonden kunnen weleens heel spectaculair worden. Laten we hopen dat het er weer zo één wordt."

99 Hoe komst Conference League de beker extra belangrijk maakt

De Jong kreeg na goal tegen Feyenoord veel berichtjes

In de kwartfinale boekte Heerenveen een spectaculaire 4-3-zege op Feyenoord. De Jong maakte kort voor tijd de winnende goal, waardoor zijn ploeg woensdag in de halve finale tegen Ajax staat.

"Na die wedstrijd heb ik een hoop berichtjes gekregen, ook wel van mensen binnen Ajax", vertelt de aanvallende middenvelder. "Er komt een mooie ontmoeting aan. Dat wordt speciaal."

De Jong won de beker in 2010 met Ajax, door in de finale over twee duels Feyenoord te verslaan. In beide duels scoorde hij tweemaal. Een jaar later verloor hij met de Amsterdammer in de eindstrijd tegen FC Twente (3-2).

"Bekerfinales zijn altijd speciale wedstrijden. Het zal dit jaar door corona een beetje anders zijn, maar het kan een mooie dag worden", blikte De Jong alvast vooruit.

Schöne wil er alles aan doen om finale te halen

De Jong (32) en Schöne (34) zouden er geen moeite mee hebben om hun oude club uit te schakelen. "We zijn nu spelers van Heerenveen en doen er alles aan om te winnen", zei Schöne.

"Tuurlijk, als Ajax tegen een andere club speelt, is het anders. Dan hoop je dat ze winnen. Maar nu spelen ze tegen ons en moeten we er alles aan doen om de finale te halen."

Heerenveen-Ajax begint woensdag om 21.00 uur en staat onder leiding van Bas Nijhuis. Dinsdag begint op hetzelfde tijdstip de andere halve finale tussen Vitesse en VVV.