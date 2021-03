De bestuurlijke problemen bij FC Barcelona hebben trainer Ronald Koeman niet koud gelaten. Toch is hij vastbesloten om door te gaan bij de Spaanse topclub.

Maandag werd oud-voorzitter Josep Bartomeu, die Koeman afgelopen zomer aanstelde, door de politie gearresteerd in 'Barçagate', een online lastercampagne die hij zou hebben opgezet tegen sterspelers Lionel Messi, Gerard Piqué en oud-spelers Xavi en Josep Guardiola. Komend weekend wordt een nieuwe president gekozen door de socio's en het is nog afwachten wat er daarna met Koeman gebeurt.

"Toen ik het nieuws over Bartomeu hoorde, was ik erg geschrokken omdat ik hem goed ken. Hetzelfde geldt voor Oscar Grau", zei Koeman dinsdag op een persconferentie. Barcelona-directeur Grau is een van de drie mensen die tegelijk met Bartomeu werd opgepakt door de Spaanse inlichtingen- en opsporingsdienst.

Bartomeu werd dinsdag al laatste van de vier op borgtocht vrijgelaten. "Ik voel me erg slecht door hun arrestatie, want ik heb belangrijke momenten met hen meegemaakt. Bartomeu is voor mij altijd een buitengewoon persoon geweest", aldus Koeman.

"Voor het imago van de club is deze situatie niet goed", besefte de trainer. "We moeten afwachten wat er gaat gebeuren. Ik concentreer me gewoon op de wedstrijden."

Koeman sprak nog niet met presidentskandidaten

Zondag wordt de presidentsverkiezing van Barcelona gehouden. Er zijn nog drie kandidaten in de race: oud-voorzitter Joan Laporta, Víctor Font en Toni Freixa. Vooral Font lijkt samen met oud-speler Xavi een andere weg in te willen slaan met de club.

"Ik heb nog met niemand over mijn toekomst gesproken", zei Koeman. "We zullen zien wie de nieuwe president wordt en wat zijn plannen zijn. Als er voor mij geen toekomst is, dan hebben we een probleem, want mijn contract loopt nog een jaar door."

Door de coronacrisis in de schuldenlast van Barcelona opgelopen tot ruim 1 miljard euro. "Ondanks alle problemen ben ik op de beste plek die ik me kan wensen", zei de 57-jarige coach. "Tot de laatste dag zal ik mijn best doen voor Barcelona, of dat nou over vijf of over één jaar is."

Barcelona moet tegen Sevilla 2-0-achterstand goedmaken

De oud-bondscoach van Oranje heeft het ondanks alle problemen nog altijd naar zijn zin in Catalonië. "Mijn motivatie is nog even groot als op mijn eerste dag. Bij een grote club als deze zijn er altijd ingewikkelde momenten, maar ook momenten om trots op te zijn."

"Barcelona is de grootste club ter wereld, iedereen kijkt naar ons. Er gebeurt momenteel veel binnen de club en de pers volgt het op de voet, dat is hier normaal."

Woensdag moet Barcelona tegen Sevilla (aftrap 21.00 uur) een 2-0-nederlaag goedmaken om de finale van de Copa del Rey te halen. "We denken dat we de klus thuis kunnen klaren, maar we zullen het op het veld moeten laten zien", zei Koeman.