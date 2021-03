Voormalig FC Barcelona-president Josep Maria Bartomeu is dinsdag op borgtocht vrijgelaten door de Spaanse politie. De oud-bestuurder had een nacht in de cel doorgebracht nadat hij maandag was opgepakt.

Bartomeu wordt ervan verdacht dat hij in zijn tijd als voorzitter voor veel geld een bedrijf heeft ingehuurd dat online een lastercampagne opzette tegen zijn tegenstanders, onder wie Lionel Messi, Gerard Piqué en oud-spelers als Xavi en Josep Guardiola.

Ook Jaume Masferrer (de adviseur van Bartomeu), Barcelona-directeur Òscar Grau en het hoofd juridische zaken Roman Gomez Ponti werden maandag opgepakt. De Spaanse fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst leidt de operatie.

Bartomeu en Masferrer beriepen zich dinsdag op hun zwijgrecht, waarna ze werden vrijgelaten. Grau en Ponti kwamen maandag alweer vrij en hoefden dus niet de cel in.

Maandag werd een politie-inval gedaan bij FC Barcelona. Maandag werd een politie-inval gedaan bij FC Barcelona. Foto: Pro Shots

Politie deed inval bij Barcelona

Maandag werd bovendien een inval gedaan bij FC Barcelona. De club meldde maandag in een verklaring al dat er volledige medewerking wordt verleend en dat de in beslag genomen documenten puur betrekking hebben op de zaak rond Bartomeu, al noemden ze zijn naam niet.

Bartomeu vertrok in oktober vorig jaar onder grote druk als voorzitter. De Spanjaard kwam steeds meer onder vuur te liggen, vooral ook door zijn vete met sterspeler Messi, die wilde vertrekken.

Het bestuur diende een motie van wantrouwen tegen Bartomeu in, maar de Spanjaard hield de eer aan zichzelf en besloot samen met het complete bestuur om te vertrekken uit Camp Nou.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga