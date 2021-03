FC Twente legt naar verwachting dinsdagmiddag Lars Unnerstall vast als nieuwe doelman voor komend seizoen. De reservedoelman van PSV moet in Enschede de vertrekkende Joël Drommel opvolgen, zo melden het Eindhovens Dagblad en Tubantia.

De 24-jarige Drommel beschikt over een aflopend contract bij Twente en tekent niet bij. Zijn goede prestaties leverden hem in november een plek in de selectie van Oranje op.

Unnerstall verloor dit seizoen zijn basisplaats bij PSV aan Yvon Mvogo. Net als Drommel heeft de Duitser een aflopend contract en kan hij transfervrij vertrekken. Hij zal in Enschede een meerjarig contract tekenen.

De dertigjarige Unnerstall is afkomstig uit Ibbenbüren, dat zo'n 70 kilometer over de grens bij Enschede ligt. Hij speelde eerder bij Schalke 04 en Fortuna Düsseldorf in Duitsland en het Zwitserse Aarau. In 2017 kwam hij in de Eredivisie terecht bij VVV-Venlo, waarna hij twee jaar later de overstap naar PSV maakte.

PSV staat momenteel tweede in de Eredivisie en FC Twente is de nummer zeven.

Joël Drommel zat in november in de selectie van Oranje, maar debuteerde nog niet. Foto: Pro Shots

