FC Twente heeft dinsdag Lars Unnerstall vastgelegd als de nieuwe doelman voor volgend seizoen. De reservekeeper van PSV wordt in Enschede de opvolger van de vertrekkende Joël Drommel.

Unnerstall verloor dit seizoen zijn basisplaats bij PSV aan Yvon Mvogo. De dertigjarige Duitser beschikt over een aflopend contract en vertrekt dus transfervrij. Hij tekent bij FC Twente een verbintenis voor vier jaar tot medio 2025.

Drommel is eveneens in het bezit van een aflopend contract en is niet van plan om die te verlengen. Zijn goede prestaties leverden hem in november een plek in de selectie van het Nederlands elftal op, maar hij wacht nog op zijn debuut.

Technisch directeur Jan Streuer van FC Twente is blij met de komst van Unnerstall. "Lars is voor FC Twente een geweldige doelman. Hij speelt al een aantal seizoenen in de Eredivisie en heeft zich veelvuldig kunnen onderscheiden. Dat heeft hij bij VVV gedaan, maar ook in de wedstrijden voor PSV."

Joël Drommel zat in november in de selectie van Oranje, maar debuteerde nog niet. Joël Drommel zat in november in de selectie van Oranje, maar debuteerde nog niet. Foto: Pro Shots

Unnerstall: 'Snel een goed gevoel bij FC Twente'

Unnerstall is ook in zijn nopjes met zijn transfer naar FC Twente. "Ik had na de gesprekken met Jan Streuer en Ron Jans snel een goed gevoel bij FC Twente. De club is ambitieus, net als ik. Ik kom uit de buurt en ken FC Twente vrij goed. Met Schalke 04 hebben we hier gespeeld en dan zie je wat voor mooie club dit is met haar supporters en de sfeer in het stadion."

Unnerstall is afkomstig uit Ibbenbüren, dat zo'n 70 kilometer over de grens bij Enschede ligt. Hij speelde eerder bij Schalke 04 en Fortuna Düsseldorf in Duitsland en het Zwitserse Aarau. In 2017 kwam hij in de Eredivisie terecht bij VVV-Venlo, waarna hij twee jaar later de overstap naar PSV maakte.

Vorig seizoen veroverde Unnerstall bij PSV een basisplaats te koste van Jeroen Zoet. De nieuwe trainer Roger Schmidt had afgelopen zomer behoefte aan een meevoetballende doelman en plukte daarom Mvogo weg bij RB Leipzig. Unnerstall moest zich sindsdien tevreden stellen met drie bekerwedstrijden en één competitieduel.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie