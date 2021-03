Noa Lang en Stefano Denswil hebben dinsdag weer meegetraind bij Club Brugge, nadat ze besmet waren geraakt met het coronavirus. De ergste problemen lijken achter de rug voor de koploper in België.

Ook Hans Vanaken, Matej Mitrovic en Samuel Asoma stonden dinsdag voor het eerst weer op het veld bij Club Brugge. Trainer Philippe Clement, die ook besmet was geraakt en thuis moest blijven, heeft eveneens toestemming gekregen om zijn werk te hervatten.

Vorige week werd Club Brugge met een verzwakte ploeg door Dynamo Kiev uitgeschakeld in de zestiende finales van de Europa League. Afgelopen weekend werd het competitieduel met AA Gent uitgesteld wegens de vele besmettingen.

Donderdag treedt Brugge in de kwartfinale van de Croky Cup aan tegen Standard Luik. Drie spelers van Club Brugge (Mats Rits, Charles De Ketelaere en Ethan Horvath) zitten nog in quarantaine en zullen de bekerwedstrijd in Luik moeten missen. Dat geldt ook voor Bas Dost, die een hamstringblessure heeft.

Brugge gaat met vijftien punten voorsprong en twee duels minder gespeeld dan Antwerp ruim aan kop in België. Jong Oranje-international Lang heeft met elf treffers in achttien duels een groot aandeel in het succes.

