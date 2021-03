Zinédine Zidane rekent zich het puntenverlies aan dat Real Madrid maandagavond leed in La Liga. 'De Koninklijke' kwam op eigen veld niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Real Sociedad.

Zidane koos er in de rust voor om over te gaan op een systeem met drie verdedigers, waarna Sociedad op 0-1 kwam. Toen de Madrilenen weer overgingen op het gebruikelijke 4-3-3, redde Vinícius Júnior in de 89e minuut nog een punt.

"Als je me zou vragen of mijn veranderingen de oorzaak van het puntenverlies zijn, en dat heb je nu drie keer gedaan: ja, misschien wel", zei Zidane na de wedstrijd tegen een journalist.

"Ik veranderde van tactiek, omdat ik niet blij was met de manier waarop we druk zetten. Soms moet je dingen proberen. Na tien of vijftien minuten veranderde ik het weer en speelden we beter in 4-3-3. Onze wissels pakten goed uit."

Het resultaat betekende dat er voor Real een einde kwam aan een reeks van vier overwinningen. De achterstand op koploper Atlético Madrid, dat ook nog een wedstrijd minder gespeeld heeft, is vijf punten.

De stadgenoot is zondag de tegenstander. De wedstrijd in Estadio Wanda Metropolitano begint om 16.15 uur.

Vinícius Júnior redde een punt voor Real Madrid. Vinícius Júnior redde een punt voor Real Madrid. Foto: Reuters

