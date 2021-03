Real Madrid heeft maandag op de valreep een nederlaag weten te voorkomen in La Liga. De regerend kampioen speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Real Sociedad en raakt daardoor verder achterop bij koploper Atlético. In de Premier League won Everton van Southampton (1-0).

Real Madrid was dominant in de eerste helft van het thuisduel met Real Sociedad en kwam tot twaalf schoten op doel, maar scoren lukte niet. Mariano en Raphael Varane waren het dichtst bij een treffer, maar zij kopten in een tijdsbestek van amper een minuut allebei op de lat.

Real Sociedad nam na rust het initiatief over en dat resulteerde in de 55e minuut in de 0-1. De 1,67 meter lange Portu kwam heel hoog en kopte een voorzet van Nacho Monreal knap in de kruising.

Real Madrid-trainer Zinédine Zidane - die het moest doen zonder Karim Benzema, Sergio Ramos, Eden Hazard, Marcelo en Dani Carvajal - probeerde met vier (aanvallende) wissels nog wat te forceren en een van die invallers maakte in de 89e minuut gelijk. Vinícius Júnior scoorde in zijn honderdste duel voor 'De Koninklijke' uit een voorzet van Lucas Vázquez: 1-1.

Voor de Madrilenen kwam er een einde aan een zegereeks van vier duels in La Liga. Koploper Atlético won zondag wel en heeft een voorsprong van vijf punten, en een duel minder gespeeld. Real, dat in punten gelijkstaat met FC Barcelona, gaat komende zondag op bezoek bij de stadgenoot.

Everton knokte zich langs Southampton. Everton knokte zich langs Southampton. Foto: ANP

Richarlison matchwinner bij Everton

In Engeland boekte Everton zijn tweede zege op rij. De ploeg uit Liverpool won op Goodison Park met 1-0 van Southampton. Richarlison maakte in de negende minuut de enige treffer van de wedstrijd.

Everton is de nummer zeven van de Premier League en staat in punten weer gelijk met nummer zes Liverpool. De ploeg van Carlo Ancelotti heeft een wedstrijd minder gespeeld dan de grote rivaal. Southampton staat veertiende.

