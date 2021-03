De man die zegt dat hij in juli in een loods in Abcoude is neergestoken door Quincy Promes, heeft beslag laten leggen op een huis van de topvoetballer in Utrecht. Dat bevestigt advocaat Yehudi Moszkowicz van het slachtoffer in gesprek met NU.nl na berichtgeving van De Telegraaf.

De rechter heeft maandag toestemming gegeven voor een beslag ter waarde van 600.000 euro. Het huis heeft, inclusief bijgebouw, een waarde van 1,8 miljoen euro, meldt De Telegraaf.

Advocaat Moszkowicz probeert met de beslaglegging zekerheid in te bouwen in de aanloop naar een mogelijke schadevergoeding.

Promes werd half december door de politie opgepakt en twee dagen vastgezet op verdenking van betrokkenheid bij de steekpartij in juli. Hij zou het slachtoffer bij een familiefeest zwaar hebben verwond aan onder meer de knie. De buitenspeler ontkent dat hij gestoken heeft.

Het slachtoffer, een neef van Promes, deed pas in november aangifte, omdat eerst geprobeerd zou zijn onderling een oplossing te vinden.

Quincy Promes vertrok vorige week na anderhalf jaar bij Ajax. Quincy Promes vertrok vorige week na anderhalf jaar bij Ajax. Foto: Pro Shots

Promes stapte vorige week over naar Spartak Moskou

Promes wordt verdacht van mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg, een misdrijf waar maximaal vier jaar gevangenis op staat. Het onderzoek loopt nog.

De 47-voudig international van het Nederlands elftal woont sinds vorige week in Rusland, aangezien hij voor een bedrag van maximaal 11 miljoen euro de overstap maakte van Ajax naar Spartak Moskou.

De onderhandelingen tussen de twee clubs verliepen moeizaam door (de mogelijke gevolgen van) het onderzoek naar Promes, maar uiteindelijk kwamen Spartak en Ajax er toch uit.