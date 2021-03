Excelsior heeft maandag mede door een fraaie treffer van Julian Baas een ruime overwinning geboekt op Jong Ajax. De Rotterdammers wonnen in eigen huis met 5-1 van de Amsterdamse talenten.

Na 24 minuten stond het al 3-0 voor Excelsior. Rio Hillen opende de score in de achtste minuut, waarna Baas een kwartiertje later voor het hoogtepunt van de wedstrijd zorgde. De achttienjarige middenvelder knalde de bal van een meter of 25 in de kruising. Reuven Niemeijer maakte de derde treffer.

Jong Ajax kwam een kwartier voor tijd door een rake penalty van Kenneth Taylor even terug in de wedstrijd, maar in de slotfase maakten Ahmad Mendes Moreira en Joël Zwarts er toch een grote score van: 5-1.

Voor Excelsior was het de eerste zege na drie nederlagen op rij, twee in de Keuken Kampioen Divisie en één in de beker. De ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen staat tiende met 33 punten.

Jong Ajax, dat met onder anderen Jurgen Ekkelenkamp, Lassina Traoré en Naci Ünüvar aan het duel met Excelsior begon, wacht al meer dan een maand op een zege en is met dertig punten de nummer twaalf van de Eerste Divisie.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om de mooie goal van Baas te bekijken.

