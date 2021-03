Zlatan Ibrahimovic staat naar verwachting drie weken aan de kant door de bovenbeenblessure die hij zondag opliep. De spits van AC Milan mist daardoor onder meer de confrontatie met Manchester United in de achtste finales van de Europa League.

Ibrahimovic ging zondag in de wedstrijd tegen AS Roma (1-2-zege) tien minuten na rust naar de kant. Volgens La Gazzetta dello Sport zal over tien dagen worden bekeken hoe het herstel verloopt, maar de verwachting is nu al dat de 39-jarige spits minimaal drie weken is uitgeschakeld.

In dat geval mist Ibrahimovic de competitieduels met Udinese, Hellas Verona en Napoli en de beide wedstrijden tegen zijn oude club Manchester United.

Het is al de vierde keer dit seizoen dat de routinier wegens fysieke redenen niet kan spelen. Eerder liep Ibrahimovic blessures aan zijn hamstring en kuit op en raakte hij besmet met het coronavirus.

In de veertien competitieduels die hij wel speelde, was Ibrahimovic met veertien treffers van grote waarde. Daardoor heeft Milan nog altijd zicht op de eerste landstitel sinds 2011. De achterstand op koploper Internazionale bedraagt vier punten.

Veelbesproken optreden in San Remo gaat door

Ondanks zijn blessure zal Ibrahimovic deze week optreden op het Sanremo Music Festival. De aanvaller mocht van Milan enkele trainingen overslaan om te presenteren en zingen op dat festival.

Ibrahimovic zou met een helikopter op en neer vliegen voor de wedstrijden tegen Udinese en Verona, maar door zijn blessure kan hij nu in San Remo blijven.

