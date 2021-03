De verklaring die PSV zondag gaf over de situatie rond Mohamed Ihattaren, zorgde voor verbazing bij Ronald Waterreus. De vijftigjarige oud-doelman loopt al lange tijd mee in de voetbalwereld en bij de Eindhovense club, maar dit was nieuw voor hem.

"Ik kan me niet herinneren dat de clubleiding van PSV ooit zo'n duidelijk statement naar buiten heeft gebracht. Dat zal denk ik niet zijn omdat Ihattaren stinkvoeten heeft of omdat hij zich een keer heeft verslapen", zegt Waterreus, die tussen 1994 en 2004 bijna driehonderd duels voor PSV keepte.

De negentienjarige Ihattaren bleef zondag buiten de wedstrijdselectie voor de thuiswedstrijd tegen Ajax (1-1). "De voltallige staf, spelersgroep en directie hebben er de afgelopen periode alles aan gedaan om Ihattaren te ondersteunen en van waarde te laten zijn voor PSV. Die mogelijkheid heeft hij niet aangegrepen", aldus PSV in de verklaring.

Ihattaren en trainer Roger Schmidt botsten in september ook al. Volgens Schmidt toonde de Utrechter op trainingen niet de juiste instelling. Voor straf begon hij daarom als reserve aan de uitwedstrijd tegen FC Groningen.

In december leek Ihattaren met doelpunten tegen FC Utrecht en RKC Waalwijk terug en omhelsde hij Schmidt zelfs langs de kant van het veld. Twee maanden later is het toch weer misgegaan.

'Moeten we gedrag van pubers en machtswellustige zaakwaarnemers dan accepteren?'

Waterreus begrijpt dat de situatie gecompliceerd is voor PSV. Ihattaren heeft na dit seizoen nog een contract voor een jaar, waardoor kapitaalvernietiging dreigt. "Maar moeten we alle gedragingen van verwende pubers en machtswellustige zaakwaarnemers dan maar accepteren?", zegt Waterreus.

Ihattarens zaakwaarnemer Mino Raiola zei maandag onder meer dat Schmidt "de weg kwijt is". "Ik heb de ronkende boze teksten van zijn zaakwaarnemer ook gelezen. Inhoudelijk weten we er niet genoeg van, maar geloof me maar: PSV gaat echt niet zo'n verklaring uitgeven om te kijken of ze iemand eens even kunnen beschadigen", aldus Waterreus.

De zevenvoudig Oranje-international vond de Duitse trainer zondag in zijn uitleg juist goed overkomen. "Ik vond het wel sterk van Schmidt. Hij heeft er veel tijd en energie ingestoken. Dan mag er weleens wat terugkomen, hè?"

'Als hij drie keer scoort, is hij zo weer in genade aangenomen'

Volgens Waterreus is het voor Ihattaren nog niet te laat bij PSV. "Ik neem aan dat hij vanaf woensdag gewoon weer mee gaat trainen. Het moet bij de speler zelf vandaan komen, dat is duidelijk."

"En als hij dan binnenkort drie keer scoort, hangen de jongens hem gewoon weer allemaal om zijn nek, hoor. Dan is hij snel weer in genade aangenomen."

Zondag staat voor PSV de eerstvolgende wedstrijd op het programma. De ploeg van Schmidt gaat dan op bezoek bij Fortuna Sittard.

