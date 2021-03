Vitesse en VVV-Venlo bereiden zich ieder op hun eigen manier voor op de halve finale van de TOTO KNVB Beker. De wedstrijd van dinsdagavond is voor beide clubs een van de belangrijkste van het seizoen.

Vitesse zondert zich dinsdag met de hele selectie af in een hotel om zich grondig voor te bereiden op de thuiswedstrijd. "We willen niets aan het toeval overlaten", zegt coach Thomas Letsch tegen De Gelderlander. "Dit is een speciale wedstrijd voor Vitesse. We moeten optimaal voorbereid zijn."

"Daarom hebben we ook op strafschoppen getraind, ook al willen we de klus eerder klaren", vervolgt de Duitser. "Maar alles telt. Wij willen naar de finale. Ik wil op 18 april in De Kuip zijn. Ik moet er niet aan denken dan voor de televisie te zitten. Dit is voor ons, iedereen bij Vitesse, ontzettend belangrijk."

Vitesse en VVV stonden zaterdag al tegenover elkaar in de Eredivisie. De Arnhemmers wonnen thuis vrij eenvoudig met 4-1. "Maar daardoor is er echt geen lichtzinnigheid bij ons", aldus Letsch. "Iedereen moet op en top zijn en dat besef zie ik ook in de groep."

VVV stond 33 jaar geleden voor het laatst in halve finale

De trainer van Vitesse heeft een volledig fitte selectie tot zijn beschikking. Bij VVV is dat wel anders; trainer Hans de Koning moet Tristan Dekker en Anastasios Donis missen, terwijl achter de namen van Vito van Crooij en Leon Guwara een vraagteken staat. Christian Kum keert terug van een schorsing en is wel beschikbaar.

Vitesse veroverde de beker in 2017 nog. VVV stond 33 jaar geleden voor het laatst in de halve finale en won de beker alleen in 1959. "Het leeft enorm binnen de groep", aldus De Koning op de website van VVV.

"En natuurlijk mogen er wel wat meer kriebels zijn dan bij een normale competitiewedstrijd, want er staat wel wat op het spel. We moeten er alleen voor zorgen dat dat gevoel niet overslaat naar nervositeit. Daar zullen we met z'n allen voor waken."

Vitesse-VVV begint dinsdag om 21.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout. In de andere halve finale staan sc Heerenveen en Ajax woensdag tegenover elkaar.