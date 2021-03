Timothy Fosu-Mensah heeft de voorste kruisband van zijn rechterknie gescheurd. De 23-jarige verdediger van Bayer Leverkusen moet een operatie ondergaan en is maandenlang uit de roulatie.

Fosu-Mensah liep de blessure zondag op in het verloren duel met Freiburg (1-2). De drievoudig international van Oranje viel kort voor rust uit.

Deze winter tekende Fosu-Mensah een contract voor 3,5 jaar bij Leverkusen, dat de verdediger overnam van Manchester United. Bij de laatste vijf wedstrijden in de Bundesliga stond hij steeds in de basis.

In april 2019 liep Fosu-Mensah ook al een zware knieblessure op. Hij was toen maandenlang niet inzetbaar bij Manchester United. "Maar dit keer is het de andere knie", aldus zijn huidige trainer Peter Bosz.

Fosu-Mensah speelde zijn drie interlands in 2017 en 2018. Ook in 2020 behoorde hij tot de voorselectie van het Nederlands elftal. Eventuele deelname aan het EK van komende zomer is door zijn blessure echter uitgesloten.

Zijn club Leverkusen is onder trainer Bosz bezig aan een slechte reeks. 'Die Werkself' won slechts twee van de laatste elf competitieduels en is teruggevallen naar de zesde plek in de Bundesliga.

Bekijk het programma en de stand in de Bundesliga