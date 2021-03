De Spaanse politie heeft maandag een inval gedaan bij de kantoren van FC Barcelona. Oud-voorzitter Josep Maria Bartomeu, die eind vorig jaar onder grote druk opstapte, en algemeen directeur Oscar Grau zouden volgens Spaanse media beiden thuis opgepakt zijn.

Ook Jaume Masferrer, de adviseur van Bartomeu, en het hoofd juridische zaken van Barcelona zouden zijn opgepakt. De Spaanse fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst leidt de operatie.

De aanhoudingen en de politie-inval in Camp Nou zouden te maken hebben met het schandaal dat bekendstaat als 'Barça-gate'. Bartomeu zou voor veel geld een bedrijf hebben ingehuurd dat online een lastercampagne opzette tegen zijn tegenstanders, onder wie Lionel Messi, Gerard Piqué en oud-spelers als Xavi en Josep Guardiola.

Bartomeu stapte eind oktober vorig jaar op als voorzitter. Hij stond onder grote druk. Niet alleen vanwege de teleurstellende sportieve resultaten van Barcelona, maar vooral ook vanwege het sluimerende schandaal en zijn vete met sterspeler Messi, die wilde vertrekken.

Er werd door het bestuur een motie van wantrouwen ingediend tegen Bartomeu, maar de Spanjaard wachtte dat niet af en besloot samen met het complete bestuur om de eer aan zichzelf te houden.

Josep Maria Bartomeu, de oud-voorzitter van FC Barcelona. Josep Maria Bartomeu, de oud-voorzitter van FC Barcelona. Foto: ANP

Zondag wordt nieuwe voorzitter gekozen

Bartomeu was sinds begin 2014 de president van Barcelona en was bijna klaar met zijn tweede en laatste termijn. Komende zondag wordt bij verkiezingen gestemd voor een nieuwe voorzitter. Voormalig president Joan Laporta, ondernemer Victor Font en voormalig directeur Toni Freixa zijn de laatste drie overgebleven kandidaten.

Ondanks alle bestuurlijke onrust lijkt Barcelona sportief gezien de weg omhoog te hebben gevonden. De ploeg van trainer Ronald Koeman won zaterdag met 0-2 bij concurrent Sevilla en is opgeklommen naar de tweede plek in La Liga.

Woensdag is Sevilla opnieuw de tegenstander, maar dan in halve finales van de Copa del Rey. Barcelona moet in het eigen Camp Nou de 2-0-nederlaag uit het heenduel zien weg te poetsen.

