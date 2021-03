Fortuna Sittard neemt afscheid van doelman Alexei Koselev. De Moldaviër vertrekt naar Jubilo Iwata, dat uitkomt in de tweede divisie van Japan.

De 27-jarige Koselev speelde dit seizoen acht duels voor Fortuna, waar hij de voorgaande twee seizoenen wel van een basisplaats verzekerd was. Hij verloor zijn plek dit seizoen aan Yanick van Osch en bovendien trok de Limburgse Eredivisie-club vorige week met Piet Velthuizen een nieuwe doelman aan.

Velthuizen debuteerde zondag in de uitwedstrijd tegen FC Groningen (1-0-nederlaag), maar moest zich al in de eerste helft met hamstringklachten laten vervangen door Koselev.

Het contract van de 21-voudige international van Moldavië bij Fortuna liep aan het einde van dit seizoen af. "Gezien het feit dat Alexei dit seizoen zijn basisplek heeft verloren, is dit voor beide partijen een mooie deal", zegt technisch manager Sjoerd Ars op de website van Fortuna. Het is niet bekend hoe hoog de transfersom is die de club ontvangt.

"Alexei is de afgelopen jaren van grote waarde voor ons geweest en we willen hem daar dan ook graag voor bedanken. We wensen hem dan uiteraard ook erg veel succes met zijn nieuwe uitdaging straks", aldus Ars.

Vanwege de noodtoestand in Japan rondom het coronavirus blijft Koselev voorlopig nog beschikbaar voor Fortuna. Hij kan in elk geval komende zondag nog in actie komen in de thuiswedstrijd tegen PSV.

Bekijk het programma, de stand en de uitslagen in de Eredivisie