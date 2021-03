In het gunstigste scenario zal er over zeven weken duidelijkheid zijn over de vervolgstappen van de terugkeer van toeschouwers bij wedstrijden in het betaald voetbal. Zondag werd bij de wedstrijd Almere City-SC Cambuur (0-2) in de Keuken Kampioen Divisie tot tevredenheid van het publiek en de spelers een tweede test van Fieldlab Evenementen uitgevoerd.

De wetenschappers van Fieldlab gaan de komende drie weken alle verzamelde data analyseren en delen hun bevindingen met het Outbreak Management Team (OMT). Het OMT zal vervolgens advies geven aan het kabinet, dat zo'n drie weken nodig heeft om de routekaart eventueel aan te passen.

"In het meest optimistische scenario duurt de hele cyclus zeven weken", zegt Dimitri Bonthuis, persvoorlichter van Fieldlab, tegen NU.nl. "Dan kunnen we gaan kijken welke vervolgstappen we gaan nemen om weer publiek in de stadions te verwelkomen."

"Uiteraard zijn we ook afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus. Iedereen zal begrijpen dat we geen publiek in stadions kunnen toelaten zolang er bijvoorbeeld een avondklok is."

Fieldlab liet zowel zondag bij Almere-Cambuur als een week eerder bij NEC-De Graafschap in verschillende bubbels ruim duizend toeschouwers toe. Alle bezoekers werden vooraf getest op het coronavirus. Via een token aan een keycord werd gemeten hoeveel contactmomenten binnen 1,5 meter de toeschouwers hadden.

Per bubbel werden de toeschouwers op een andere manier over de tribune verdeeld en golden er andere gedragsregels. Fieldlab gaat de komende drie weken onderzoeken wat de veiligste manier is om publiek te ontvangen bij wedstrijden.

Almere-speler Oussama Bouyaghlafen dribbelt langs de volle tribune. Almere-speler Oussama Bouyaghlafen dribbelt langs de volle tribune. Foto: Pro Shots

'Spelers en publiek vonden terugkeer in stadion geweldig'

"We kunnen nu nog geen eerste bevindingen delen op wetenschappelijke basis", aldus Bonthuis. "Ik kan wel zeggen dat iedereen het geweldig vond om weer in het stadion te zijn."

"Dat begon al bij de PCR-testen vooraf, waar iedereen blij was om elkaar na al die maanden weer eens te zien", vertelt Bonthuis.

De toeschouwers kregen de opdracht om zich zo normaal mogelijk te gedragen. Ze mochten zich gedragen zoals voor de corona-uitbraak en moedigden hun ploegen luidruchtig aan. "De spelers vonden het prachtig", zei Bonthuis. "Een speler van De Graafschap - dat een uitwedstrijd speelde - zei dat hij het heerlijk vond om weer eens uitgefloten te worden. Dat vond ik een hele mooie opmerking. Zo erg hebben we het publiek in de stadions kennelijk gemist."