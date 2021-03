Jürgen Klopp is blij en opgelucht dat Liverpool zondag na vier nederlagen op rij eindelijk weer een zege boekte in de Premier League. De regerend landskampioen was met 0-2 te sterk voor Sheffield United.

"Ik wist dat mijn spelers terug zouden komen. Al is de zesde plaats waar we nu staan natuurlijk nog niet genoeg. We hadden deze overwinning nodig om aansluiting te houden met de clubs boven ons", aldus Klopp.

"We hebben gezien dat de spelers alles voor elkaar doen. Ze doen het samen, als team. Na enkele nederlagen roept de buitenwacht dat het gedaan is met deze lichting. Dat is niet zo, dat hebben we nu weer gezien. Deze selectie is nog tot heel veel in staat."

Liverpool heeft nog niet de vorm van de voorgaande seizoenen. In de laatste weken werd er achtereenvolgens verloren van Brighton & Hove Albion (0-1), Manchester City (1-4), Leicester City (3-1) en Everton (0-2). De achterstand op koploper City is fors: negentien punten.

"Maar met alle problemen die we hebben, staan we nog steeds bij de bovenste ploegen", zei Klopp. "We hebben nog steeds iets om voor te knokken en dat zullen we ook zeker gaan doen."

Er komen belangrijke weken aan voor Liverpool. Zo komt Chelsea donderdag naar Anfield en is RB Leipzig volgende week woensdag de tegenstander in de achtste finales van de Champions League. Het heenduel werd met 0-2 gewonnen.

