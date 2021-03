Mino Raiola wil snel met PSV in gesprek over de situatie van Mohamed Ihattaren. De zaakwaarnemer zegt maandag in De Telegraaf er niets van te snappen dat de negentienjarige middenvelder zondag niet bij de selectie voor de topper tegen Ajax zat.

PSV liet in een verklaring weten dat Ihattaren niet de juiste houding heeft en in samenspraak met de staf, spelersgroep en directie uit de selectie werd gehouden. Na het duel zei trainer Roger Schmidt, met wie Ihattaren al vaker in aanvaring kwam, dat de jeugdinternational moet veranderen om weer voor PSV te kunnen spelen.

"Ik ben het niet eens met het statement en ook niet met de beslissing. Ik wil hier een hartig woordje over spreken met PSV. Ik vind dat deze trainer de weg kwijt is, wanneer hij zijn eigen mening moet laten rechtvaardigen door de spelersgroep", aldus Raiola.

"Dan kunnen we beter thuisblijven. Neemt hij volgende week zijn partner mee om te vertellen wat die van zijn beslissingen vindt? Dit heb ik nog nooit gezien en het slaat nergens op. Van wat ik heb begrepen, wordt dit niet eens gedragen door de spelersgroep."

'Ik vind dit PSV-onwaardig'

Raiola zegt met "de grootste spelers" te hebben meegemaakt dat ze niet overweg konden met een trainer, maar de markante zaakwaarnemer stelt ook dat de handelwijze van Schmidt nieuw voor hem is.

"Wat deze trainer in de communicatie laat zien, is heel slap. Ik ga dit met de clubleiding bespreken, maar hou er niet van derde partijen erbij te betrekken. Ik vind dit PSV-onwaardig."

Ihattaren heeft bij PSV nog een contract tot de zomer van 2022. De geboren Utrechter speelde tot dusver zeventig wedstrijden in het shirt van de 24-voudig landskampioen, waarin hij tot negen goals en tien assists kwam.