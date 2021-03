Erik ten Hag vindt dat het geruzie tussen aanvoerders Dusan Tadic en Denzel Dumfries zondag in de topper tussen PSV en Ajax (1-1) ver ging, maar niet té ver. Volgens de trainer van de Amsterdammers had zijn aanvaller zijn emoties onder controle.

"Tadic werd geprovoceerd tot op het bot. Natuurlijk moet hij enige mate van controle houden, maar hij kent zijn grenzen. Hij weet hoe ver hij kan gaan. Dusan zal het niet uit de hand laten lopen", aldus Ten Hag over het incident rond de late gelijkmaker van Ajax.

De 32-jarige Tadic had het voor zijn strafschop aan de stok met meerdere PSV'ers en vooral Dumfries. Nadat hij de bal erin schoot, ging het er verbaal opnieuw hard aan toe tussen de Serviër en de rechtsback van PSV. Na het laatste fluitsignaal moest het tweetal in bedwang worden gehouden door medespelers en coaches.

"Beide ploegen hebben dat goed gedaan", zei Ten Hag, die niet bang is dat de tuchtcommissie van de KNVB nog iets met het incident doet. "Laat ik helder zijn: het had niet zo ver mogen komen. Maar het is binnen de perken gebleven. Het is de nummer één tegen de nummer twee en dan kunnen de emoties hoog oplopen."

369 Terugblik: 'Ruzie Dumfries en Tadic treurig voorbeeld voor de jeugd'

'Het verschil tussen topper en absolute topper'

Tadic vertelde dat de PSV'ers zeiden dat hij de strafschop zou gaan missen, maar dat deed hem weinig. "Er is een ding dat ze nooit moeten doen met Servische mensen en dat is een mind game. Daar halen wij alleen maar kracht uit", aldus Tadic.

Ten Hag vreesde ook niet dat Tadic zou missen. "Dusan is mentaal ijzersterk. Ik zat rustig op de bank, wist zeker dat het een doelpunt zou worden. En dat gebeurde ook. Op het juiste moment wist Dusan zijn emoties onder controle te houden. Dat is het verschil tussen een topper en een absolute topper."

Met het geruzie haalde Tadic zich ook de woede van enkele PSV-fans op de hals. Na afloop werd hij op weg naar de spelersbus vlak voor het Philips Stadion belaagd door omstanders en op beelden is te zien dat Tadic een voorwerp tegen het hoofd gegooid krijgt. Ajax heeft besloten aangifte toen doen voor poging tot mishandeling.