Atlético Madrid heeft de voorsprong op FC Barcelona in La Liga weer naar vijf punten vergroot. De Madrilenen wonnen zondagavond met 0-2 bij Villarreal, terwijl de ploeg van coach Ronald Koeman zaterdag al de drie punten pakte bij Sevilla (0-2). In Frankrijk speelde Olympique Lyon met 1-1 gelijk bij Olympique Marseille.

Bij het openingsdoelpunt bij Villarreal-Atlético moest de VAR eraan te pas komen. Stefan Savic kopte halverwege de eerste helft raak uit een voorzet van Thomas Lemar, maar zijn treffer werd aanvankelijk afgekeurd vanwege buitenspel.

Na tussenkomst van de VAR werd het toch 0-1 voor Atlético. De treffer kwam op naam van Villarreal-verdediger Alfonso Pedraza, via wie de bal voorbij doelman Sergio Asenjo ging. Ruim twintig minuten voor tijd zorgde João Félix met een schot vanaf de rand van het zestienmetergebied voor de 0-2.

Atlético, dat een duel minder heeft gespeeld dan Barcelona, boekte de eerste competitiezege in drie wedstrijden. De ploeg van coach Diego Simeone liet de afgelopen weken twee keer punten liggen tegen Levante (1-1 en 0-2).

Voor Simeone was de competitiezege op Villarreal zijn 308e als coach van Atlético. Daarmee komt de Argentijn op gelijke hoogte met recordhouder Luis Aragonés, die de ploeg in vier periodes onder zijn hoede had.

Memphis Depay kreeg in de slotfase geel na een aanvaring met Álvaro González.

Lyon speelt gelijk bij Marseille

In de Franse Ligue 1 kwam Olympique Lyon na ruim twintig minuten op voorsprong bij Olympique Marseille via Karl Toko Ekambi. Arkadiusz Milik zorgde vlak voor rust uit een penalty voor de gelijkmaker.

Lyon moest twintig minuten voor tijd met tien man verder wegens een tweede gele kaart voor Lucas Paquetá, maar dat bracht geen verandering meer in de stand. Memphis Depay speelde de hele wedstrijd mee bij de bezoekers.

Door het gelijkspel blijft Lyon de nummer drie op de ranglijst. De formatie van trainer Rudi Garcia verzuimde in te lopen op koploper Lille OSC, dat eerder op de dag niet verder dan 1-1 kwam in de thuiswedstrijd tegen RC Strasbourg. Sven Botman werd in de slotfase gewisseld bij de thuisploeg.

Lille, dat eerder deze week in de Europa League werd uitgeschakeld door Ajax, heeft twee punten voorsprong op nummer twee Paris Saint-Germain, dat zaterdag wel won bij Dijon (0-4). Lyon heeft drie punten achterstand op de koploper en nummer vier AS Monaco, dat zondag met 2-0 van Stade Brest won, vier punten.

