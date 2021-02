Mohamed Ihattaren sluit in principe woensdag (maandag en dinsdag is de selectie vrij) aan op de groepstraining van PSV, maar het is de vraag of hij snel weer zal spelen voor de Eindhovense club. Trainer Roger Schmidt vindt dat de negentienjarige middenvelder moet veranderen, anders kan hij niet terugkeren in de ploeg.

"Uiteindelijk is het zo in het leven: je kunt mensen niet veranderen, mensen kunnen alleen zichzelf veranderen", aldus Schmidt zondag na de topper tegen Ajax (1-1) over de situatie van Ihattaren.

De jongeling botste afgelopen week niet voor het eerst met zijn trainer en behoorde daarom zondag niet tot de wedstrijdselectie van PSV. Kort voor de aftrap kwam de club met een statement: de staf, de spelersgroep en de directie hadden er alles aan had gedaan om Ihattaren te ondersteunen, maar hij had die mogelijkheid niet aangegrepen.

"Zijn houding was afgelopen week niet goed", lichtte Schmidt na de topper toe. "We hebben hem de kans gegeven die houding te verbeteren en toen was er donderdag weer een groot gebrek aan discipline en professionaliteit. Dat is totaal onacceptabel."

'Iedereen is moe van het praten'

Schmidt vertelde dat het geduld met Ihattaren aan het opraken is. De Duitse trainer vindt dat de speler, die pas een keer scoorde dit seizoen, veel meer moet brengen om van waarde te zijn voor de ploeg.

"Hij was op de goede weg. Zijn spel was oké, maar nog niet top. Daarom stond hij vaak in de basis, maar nu heeft hij een paar stappen teruggezet. Hij moet weer vanaf het begin beginnen, alleen dan op een andere manier. Hij moet veranderen om weer voor PSV te kunnen spelen. Het is aan hem. Iedereen is moe van het praten, het is tijd voor een positief effect."

Volgens Schmidt staat de houding van Ihattaren op zich en is het gebrek aan discipline geen breder probleem binnen PSV. "Als Ihattaren werkt, vecht en voetbalt zoals Mario Götze, Ryan Thomas, Cody Gakpo of Noni Madueke dan kan hij voor ons spelen. Anders heeft hij geen kans. Tegen Ajax en donderdag ook tegen Olympiacos heeft hij kunnen zien wat er gevraagd wordt bij PSV."

De spelers van PSV waren na de topper minder uitgesproken over de kwestie Ihattaren, wiens contract medio 2022 afloopt in het Philips Stadion. "Ik ga er verder niet te veel over zeggen", zei doelman Yvon Mvogo, die naast Schmidt aanschoof op de persconferentie. "Ik hou van Mo als speler, maar het is aan de trainer. Hij weet wat het beste is voor het team."