Piet Velthuizen had zich zondag ongetwijfeld meer voorgesteld van zijn rentree in de Eredivisie. De 34-jarige doelman viel bij zijn debuut voor Fortuna Sittard halverwege de eerste helft uit in de met 1-0 verloren uitwedstrijd tegen FC Groningen.

Velthuizen tekende vrijdag een contract tot het einde van dit seizoen bij Fortuna en stond twee dagen later al onder de lat bij de Limburgers. De enkelvoudig Oranje-international kreeg echter snel last van zijn hamstring.

De problemen begonnen al in de warming-up. "Ik trapte daarin wat lange ballen en toen voelde ik al wat in mijn hamstring. Dat zat niet zo lekker", liet Velthuizen aan ESPN weten. "Ze hebben er na de warming-up wat heet spul op gedaan."

Hij begon weliswaar aan de wedstrijd, maar moest zich na 23 minuten toch laten vervangen. "Ik trapte in de wedstrijd de bal weg en het schoot er erger in. Het was verstandiger om al te stoppen", zei de keeper, die sowieso wilde spelen. "Ik was blij dat ik weer mocht keepen en ik wilde het team natuurlijk zo goed mogelijk helpen."

'Koop er niets voor dat ik de nul heb gehouden'

Velthuizen denkt niet dat hij lang uit de roulatie zal zijn door de blessure. "Ik koop er niets voor dat ik de nul heb gehouden. We hebben drie punten verloren. De wedstrijd ging anders dan we vooraf hadden gewild."

Voor Velthuizen was het zijn eerste Eredivisie-wedstrijd sinds 9 november 2014, toen hij nog voor Vitesse uitkwam. Daarna stond hij onder contract bij Hapoel Haifa, Omonia Nicosia, AZ en Telstar. Hij kwam echter niet in actie voor de laatste twee clubs. Zijn laatste officiële wedstrijd dateerde van december 2017.

Alexei Koselev nam de plaats van Velthuizen bij Fortuna in en werd vijf minuten na rust gepasseerd door Paulos Abraham, die uiteindelijk matchwinner werd. De formatie uit Sittard is nog wel op de negende plek terug te vinden.

