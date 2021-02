AZ'er Myron Boadu maakte zondag in de met 4-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen Feyenoord de eerste hattrick in zijn carrière. De twintigjarige spits is blij met de adviezen die hij de afgelopen tijd kreeg van diverse oud-topvoetballers.

Boadu kreeg deze week bezoek van AZ-icoon Kees Kist, die in de jaren zeventig en tachtig meer dan tweehonderd doelpunten maakte voor de Alkmaarders. Daarnaast praat hij veel met Ron Vlaar, die onlangs per direct stopte met voetballen, maar nog wel bij AZ revalideert van blessureleed.

"Iedereen ziet wel wat in me", zei Boadu tegen ESPN. "Ik heb vertrouwen in mezelf, maar vind het alleen maar mooi dat mensen me willen helpen. Ik sta daar altijd open voor. Kees Kist, Ron Vlaar... Waarom zou ik hun advies afslaan? En lekker dat de bondscoach op de tribune zat."

Boadu, die eerder dit seizoen ook al twee keer scoorde in de uitwedstrijd tegen Feyenoord (2-3), staat door zijn hattrick op elf doelpunten dit seizoen in de Eredivisie. Liefst zeven daarvan maakte hij na de winterstop, maar hij is nog altijd niet tevreden over zijn rendement.

"Ik vind elf goals niet genoeg. Giakoumakis heeft er 23. De tweede plek op de topscorersranglijst moet lukken. Ik moet dit elke week laten zien en dan zien we wel. Ik ga de bal aan mijn vader geven. Hij liep een beetje te zeuren dat ik nog geen hattrick had gemaakt voor AZ."

Myron Boadu zet AZ op een 4-2-voorsprong tegen Feyenoord en voltooit daarmee zijn hattrick. Myron Boadu zet AZ op een 4-2-voorsprong tegen Feyenoord en voltooit daarmee zijn hattrick. Foto: Pro Shots

'PSV is de eerstvolgende die we willen pakken'

AZ-trainer Pascal Jansen wilde verbetering zien ten opzichte van de vorige ontmoeting met Feyenoord. "Wij hadden de intentie om meer controle te krijgen over deze topper. In Rotterdam ging het veel op en neer. Het controleren is bij vlagen gelukt. Ik ben blij dat wij weer aan de goede kant van de score staan."

Met de zege op Feyenoord deed AZ goede zaken in de strijd om de tweede plaats. De Noord-Hollanders verkleinden als nummer drie het gat met nummer twee PSV tot twee punten. De Eindhovenaren speelden zondag met 1-1 gelijk tegen koploper Ajax.

"PSV is de eerstvolgende die we willen pakken", aldus Jansen. "Een paar weken geleden was dat nog Feyenoord en daar hebben we nu afstand van genomen. Komende week hebben we een mooie wedstrijd tegen Vitesse. Die kunnen we ook op een grotere afstand zetten. Maar ons target blijft PSV."

