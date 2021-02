Feyenoord-coach Dick Advocaat vindt de 4-2-nederlaag van zijn ploeg in de uitwedstrijd tegen AZ totaal onnodig. De Hagenaar is niet te spreken over de manier waarop de Rotterdammers vier doelpunten incasseerden.

"Het is een totaal onnodige nederlaag", baalde Advocaat zondag bij ESPN. "Als je ziet hoe we de goals tegen krijgen... dat mag niet op dit niveau. Maar ik ga geen verwijten maken. Iedereen weet wat we verkeerd hebben gedaan."

Feyenoord begon nog goed aan de wedstrijd en kwam in de eerste helft tot twee keer toe op voorsprong dankzij treffers van Marcos Senesi en Luis Sinisterra. Myron Boadu bracht AZ telkens op gelijke hoogte, waardoor de ploegen met een 2-2-ruststand de kleedkamers opzochten.

In de tweede helft ging het echter mis voor de bezoekers. Boadu maakte na ruim een uur spelen zijn hattrick compleet en Teun Koopmeiners besliste de wedstrijd een kwartier voor tijd uit een strafschop.

"Ik vond de hele eerste helft qua voetbal uitstekend", zei Advocaat. "We scoren twee keer, dicteerden het spel en hadden de controle. Dan mogen we het niet zo makkelijk weggeven. Het kostte hierdoor allemaal veel energie en er was op een gegeven moment niet meer tegenaan te lopen."

Teleurstelling bij Steven Berghuis na de nederlaag. Teleurstelling bij Steven Berghuis na de nederlaag. Foto: Pro Shots

'Doelstelling blijft Europees voetbal halen'

Door de nederlaag zakt Feyenoord naar de vijfde plaats. De ploeg van Advocaat heeft twee punten achterstand op nummer vier Vitesse en slechts één punt voorsprong op nummer zes FC Groningen.

Aan de doelstelling van Feyenoord voor dit seizoen verandert echter niets. "Dat blijft Europees voetbal halen. Dat is het belangrijkste voor de club", besloot Advocaat.

Feyenoord vervolgt de competitie volgende week zaterdag met een thuiswedstrijd tegen laagvlieger VVV-Venlo.