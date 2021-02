Ajax mocht zich zondag het gelukkigst prijzen dat de topper tegen PSV in 1-1 eindigde. De Amsterdammers leken te gaan verliezen tijdens de verhitte confrontatie in Eindhoven, maar vlak voor tijd redde aanvoerder Dusan Tadic een belangrijk punt.

Na de goal van Tadic ontstond commotie doordat de Serviër flinke ruzie kreeg met PSV-aanvoerder Denzel Dumfries. Het akkefietje paste wel in de wedstrijd die meer spannend dan goed was.

"De emoties kregen de overhand en hier en daar werd het hoofd verloren. Er werd niet meer goed gevoetbald. Het werd ook ingegeven door een slechte grasmat", zei Ajax-coach Erik ten Hag voor de camera van ESPN.

"Er lagen best veel ruimtes, zeker bij Davy Klaassen. Maar daar kregen we de bal niet. Al met al waren we voetballend heel matig. Op de een of andere manier hadden de spelers het overzicht niet. Dat had ook zeker te maken met de emoties op en langs het veld."

Toch wil Ten Hag er niet te zwaar aan tillen dat Ajax in het Philips Stadion niet zijn beste spel speelde. De Haaksbergenaar was uiteindelijk blij met het resultaat waarmee werd teruggereisd naar Amsterdam.

"Het zijn topwedstrijden, waarbij de stress hoog is. Dat begrijp ik heel erg goed", zei hij. "Dan is het heel moeilijk om het hoofd koel te houden. Maar ik moet de ploeg een groot compliment maken, want we kwamen achter en we rechtten weer de rug. 1-1 is prima."

Dusan Tadic kreeg het na zijn doelpunt aan de stok met Denzel Dumfries. Dusan Tadic kreeg het na zijn doelpunt aan de stok met Denzel Dumfries. Foto: Pro Shots

Schmidt: 'Tactisch was het top'

PSV-trainer Roger Schmidt baalde er uiteraard van dat zijn ploeg de overwinning uit handen gaf, maar was overwegend trots op de manier waarop Ajax werd bestreden. "We hadden het eerder af moeten maken. We kregen kansen op een tweede of derde treffer", aldus de Duitser.

"Tactisch was het top, we hebben het erg goed gedaan. Alleen het eerste kwartier was het moeizaam. Daarna liep het precies zoals we wilden. We gaven niets weg en maakten zelf op een mooi moment een doelpunt."

Ajax nam na rust meer risico en PSV kreeg in de omschakeling wat kansen. Schmidt: "In balbezit kon het misschien nog wat beter, maar we hebben progressie geboekt. Zowel donderdag tegen Olympiacos als vandaag tegen Ajax."

Het gat tussen koploper Ajax en nummer twee PSV blijft zes punten. De Amsterdammers hebben een wedstrijd minder gespeeld en beschikken ook over een beter doelsaldo.

