AZ heeft zondag in de Eredivisie uitstekende zaken gedaan in de strijd om de tweede plaats. De Alkmaarders knokten zich twee keer terug van een achterstand en wonnen mede door een hattrick van Myron Boadu met 4-2 van Feyenoord.

Feyenoord kwam in de eerste helft via Marcos Senesi en Luis Sinisterra twee keer op voorsprong, maar beide keren tekende Boadu voor de gelijkmaker namens AZ. In de tweede helft bezorgden Boadu en Teun Koopmeiners (penalty) de ploeg uit Alkmaar de drie punten.

De twintigjarige Boadu werd met zijn hattrick de op één na jongste speler met drie doelpunten tegen Feyenoord, na de destijds achttienjarige Marco van Basten op 18 september 1983 namens Ajax (8-2).

Door de overwinning profiteert AZ optimaal van het eerdere gelijkspel in Eindhoven bij PSV-Ajax (1-1). De Alkmaarders (derde) hebben nu twee punten minder dan nummer twee PSV en een voorsprong van zes punten op nummer vijf Feyenoord.

Voor AZ gaat de Eredivisie volgende week zondag verder met een uitwedstrijd tegen Vitesse (aftrap 16.45 uur). Feyenoord krijgt een dag eerder om 16.30 uur bezoek van VVV-Venlo.

Luis Sinisterra zette Feyenoord nog wel op 1-2. Foto: Pro Shots

Vermakelijke eerste helft in Alkmaar

De openingsfase in het AFAS Stadion was vermakelijk en leverde al snel de eerste goal van de wedstrijd op. Senesi kopte bij de tweede paal een indraaiende voorzet van Steven Berghuis vanaf de rechterkant binnen. Doelman Marco Bizot kon de bal niet meer voor de lijn keren.

Nadat Bryan Linssen, Albert Gudmundsson en Sinisterra voor gevaar hadden gezorgd, werd het halverwege de eerste helft via Boadu 1-1. Koopmeiners veroverde de bal en via Calvin Stengs werd Boadu bediend. Hij zag zijn schot via Senesi tegen de touwen belanden.

Lang kon AZ niet van de gelijkmaker genieten, want drie minuten later kwam Feyenoord voor de tweede keer op voorsprong. Bruno Martins Indi wilde de bal terugkoppen naar Bizot, maar die had net zijn doel verlaten om diezelfde bal op te vangen. De doelman kon het niet meer herstellen en Sinisterra profiteerde: 1-2.

Feyenoord had de wedstrijd in handen en werd nog gevaarlijk via Berghuis en Orkun Kökçü, maar AZ scoorde. Owen Wijndal kwam vanaf links naar binnen en bediende Boadu met een fraaie steekpass. De spits schoof de bal onder doelman Justin Bijlow: 2-2.

Het moment van de 2-2 in Alkmaar. Foto: Pro Shots

Boadu scoort opnieuw en nekt Feyenoord

Het begin van de tweede helft in Alkmaar leverde wat minder spektakel op. Gudmundsson brak nog wel door aan de linkerkant en gaf een voorzet, maar Boadu kreeg de bal op zijn borst en kon niet voor een doelpoging zorgen namens de thuisploeg.

Stengs zag zijn schot in de 62e minuut geen gevaarlijk opleveren, maar twee minuten later was het wel raak voor AZ. Met een slechte pass leverde Bijlow de bal in bij Fredrik Midtsjø. De AZ-middenvelder zette Boadu voor de keeper en de jonge spits maakte zijn hattrick compleet: 3-2.

De ingevallen Dani de Wit kreeg een grote kans om geklungel in de defensie van Feyenoord opnieuw af te straffen. Tyrell Malacia kopte de bal beroerd terug richting Bijlow en De Wit had de 4-2 op zijn schoen, maar schoot tegen de Feyenoord-doelman aan.

Een paar minuten later viel de 4-2 alsnog. Na een overtreding van Leroy Fer op Wijndal mocht Koopmeiners aanleggen vanaf 11 meter en de AZ-captain faalde niet. In de slotfase ging Feyenoord nog wel op zoek naar een comeback, maar die bleef uit.

Teun Koopmeiners wordt gefeliciteerd na zijn benutte penalty. Foto: Pro Shots

