Denzel Dumfries was zondag woedend op Dusan Tadic. De aanvoerder van PSV vindt dat zijn collega-captain van Ajax een grens heeft overschreden tijdens een ruzie rond de late strafschop van de Amsterdammers, waaruit de 1-1 viel.

Tadic ging na zijn rake penalty flink tekeer tegen Dumfries, die samen met wat ploeggenoten de Serviër uit zijn concentratie probeerde te halen toen hij klaarstond om de strafschop te nemen. Ze trapten zelfs het gras rond de stip kapot.

"Ik wil nu niet met de vinger wijzen, maar hij moet niet over mijn moeder gaan praten", zei Dumfries tegen ESPN. "Dat waardeer ik niet, dat hoort niet op een voetbalveld thuis. Mij uitschelden is prima. Ik kan veel hebben, maar je moet mijn moeder erbuiten houden. Ik ben niet snel boos, maar dit keer was ik dat echt."

Tadic ontkende dat hij Dumfries' moeder heeft uitgescholden. Hij erkende wel dat hij onaardige dingen heeft gezegd, maar volgens hemzelf kon hij niet anders, omdat Dumfries begon met het uitspreken van kwetsende woorden.

"Hij zei tegen mij dat ik een pussy ben, geen leider en dat ik de strafschop ging missen", aldus Tadic. "Uiteraard reageer ik dan na de goal niet met: dankjewel dat je mij een pussy noemde. Dan vertel ik hem natuurlijk hetzelfde. Nee, ik weet niet of ik iets over zijn moeder heb gezegd."

Dusan Tadic juicht vlak voor het gezicht van Denzel Dumfries na zijn benutte strafschop. Dusan Tadic juicht vlak voor het gezicht van Denzel Dumfries na zijn benutte strafschop. Foto: Pro Shots

'Zit niet in mijn karakter om weg te lopen'

Tadic stormde na de strafschop meteen op Dumfries af en ging vlak voor diens gezicht juichen. Enkele ploeggenoten probeerden Tadic in bedwang te houden en uiteindelijk maande scheidsrechter Danny Makkelie hem tot kalmte en deed hij het incident af zonder kaarten.

"Het zit niet in mijn karakter om weg te lopen. Dat kan ook niet als je allemaal slechte dingen naar je hoofd krijgt geslingerd. Hij wilde een spelletje met me spelen. Ik denk dat ik met mijn ervaring dat beter kan dan hij. Maar ik heb alle respect voor hem, want hij is een van de beste rechtsbacks in Nederland."

Dumfries veroorzaakte zelf de strafschop. Hij haalde met zijn arm een inzet van Davy Klaassen van dichtbij uit het doel. "Het was een terechte penalty", sipte hij. "Ik probeerde er alles aan te doen om een doelpunt te voorkomen. Als ik dat niet had gedaan, dan was het sowieso een treffer geweest."

Ajax deed met het gelijkspel uitstekende zaken in de strijd om de titel in de Eredivisie. De ploeg van trainer Erik ten Hag heeft als koploper nog altijd zes punten voorsprong op de Eindhovenaren en heeft bovendien een wedstrijd minder gespeeld.

