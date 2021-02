De topper tussen PSV en Ajax is zondag door een late strafschop van Dusan Tadic in 1-1 geëindigd. De Amsterdammers kwamen goed weg en liggen met een flinke voorsprong op koers voor de landstitel.

Halverwege leidde PSV met 1-0 door een mooie vrije trap van Eran Zahavi en daar leek het bij te blijven. Tien minuten voor tijd werd de 2-0 van invaller Yorbe Vertessen afgekeurd wegens hands, waarna Ajax in blessuretijd alsnog toesloeg.

Een handsbal van aanvoerder Denzel Drumfries werd PSV fataal. Tadic scoorde onberispelijk vanaf de strafschopstip zette de 1-1-eindstand op het scorebord. De wedstrijd eindigde tumultueus, want Tadic en Dumfries kregen het na de treffer flink met elkaar aan de stok. Ze moesten door hun medespelers uit elkaar gehouden worden.

Door het gelijkspel houdt Ajax zes punten voorsprong op PSV, dat ook nog eens een wedstrijd meer gespeeld heeft (24 om 23) en over een minder doelsaldo beschikt (+29 om +55).

De ploeg van trainer Roger Schmidt is al uitgeschakeld in de Europa League en de KNVB-beker, terwijl Ajax nog op drie fronten strijdt. Woensdag speelt de ploeg van trainer Erik ten Hag in de halve finales van de TOTO KNVB Beker uit tegen sc Heerenveen.

Eran Zahavi zette PSV op 1-0 door een vrije trap te benutten. Eran Zahavi zette PSV op 1-0 door een vrije trap te benutten. Foto: Pro Shots

Teze schiet bal tegen eigen paal

In de aanloop naar de topper in Eindhoven ging het vooral over Mohamed Ihattaren, die volgens Schmidt de afgelopen periode "geen motivatie, teamspirit en discipline toonde" en daarom niet bij de wedstrijdselectie zat. Zonder de negentienjarige spelmaker ging PSV op jacht naar de broodnodige overwinning, al was het na vijf minuten bijna raak voor Ajax. Een lage voorzet van de opkomende rechtsback Devyne Rensch werd door Jordan Teze tegen zijn eigen paal geschoten.

Ajax was in de beginfase sterker, maar in de loop van de eerste helft werden de bezoekers slordiger. PSV kreeg grip en dat leidde tot kansen. Halverwege de eerste helft stoomde Dumfries op karakteristieke wijze richting het Amsterdamse doel, schudde Lisandro Martínez van zich af, maar kreeg de bal niet langs doelman Maarten Stekelenburg.

Via een schot van Antony in de korte hoek was het daarna weer Ajax dat gevaarlijk was, maar PSV opende de score. Net als donderdag in de Europa League tegen Olympiacos was Zahavi trefzeker uit een vrije trap. De ervaren spits krulde in de 39e minuut de bal op fraaie wijze langs Stekelenburg.

Een handsbal van Denzel Dumfries leidde tot een penalty. Een handsbal van Denzel Dumfries leidde tot een penalty. Foto: Pro Shots

Haller kopt naast uit voorzet Tadic

Net als in de eerste helft was Ajax ook aan het begin van de tweede helft dicht bij een goal. Na een hakje van Antony vond Tadic met een voorzet het hoofd van Sébastien Haller, die naast kopte.

Drie dagen na het Europa League-treffen met Lille bleek de koploper echter niet bij machte PSV echt vast te zetten. De Amsterdamse ploeg bleef slordig, terwijl PSV bijna 2-0 maakte. Een inzet van Olivier Boscagli bij een corner rolde vlak voor het doel langs en geen Eindhovense speler kreeg er een voet tegen.

Met David Neres en Mohammed Kudus als invallers nam de druk van Ajax zo'n twintig minuten voor tijd toe, maar dat zorgde ervoor dat PSV ruimte kreeg om te counteren. Bij zo'n razendsnelle uitbraak leek invaller Vertessen het duel in de 78e minuut te beslissen, maar de VAR greep in. Vertessen had de bal met de arm beroerd en dus bleef het 1-0.

Zo mocht Ajax blijven hopen en in blessuretijd werd het toch nog 1-1. PSV leek te ontsnappen bij een scrimmage, maar Dumfries had hands gemaakt en dus floot scheidsrechter Danny Makkelie voor een strafschop. Tadic ging achter de bal staan en schoot overtuigend raak, waarna de wedstrijd eindigde met een flinke ruzie tussen de Serviër en Dumfries.

Na de gelijkmaker van Dusan Tadic werd het nog even onvriendelijk. Na de gelijkmaker van Dusan Tadic werd het nog even onvriendelijk. Foto: Pro Shots

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie