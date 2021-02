Feyenoord begint zondag met Justin Bijlow in de basis aan de uitwedstrijd tegen AZ. De doelman is hersteld van een knieblessure. Bij AZ is Calvin Stengs fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen.

Bijlow maakte twee weken geleden tegen Willem II al zijn rentree na blessureleed, maar moest de daaropvolgende drie duels toch weer missen. Nick Marsman, die zijn vervanger was, moet in Alkmaar weer genoegen nemen met een reserverol.

Trainer Dick Advocaat kiest verder voor dezelfde namen als woensdag, toen met 0-0 werd gelijkgespeeld op bezoek bij FC Groningen. Het betekent dat Mark Diemers opnieuw bankzitter is, net als spitsen Nicolai Jørgensen, Lucas Pratto en Róbert Bozeník.

Bij AZ stond lang een vraagteken achter de naam van Stengs. De 22-jarige aanvaller miste de vorige wedstrijd tegen VVV-Venlo wegens ziekte, maar hervatte deze week de training en staat tegen Feyenoord 'op tien'.

Jonas Svensson, die maanden uit de roulatie was met een blessure, behoort weer tot de selectie van trainer Pascal Jansen. De Noorse rechtsback begint vanaf de bank; Yukinari Sugawara neemt zijn positie nog in.

AZ-Feyenoord (aftrap 16.45 uur) is de wedstrijd tussen de nummers drie en vijf van de Eredivisie en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers.

Opstelling AZ: Bizot; Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjø, Stengs, Koopmeiners; Gudmundsson, Boadu, Karlsson.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Botteghin, Senesi, Malacia; Toornstra, Fer, Kökçü; Berghuis, Linssen, Sinisterra.

