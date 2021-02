Manchester United heeft zondag door een 0-0-gelijkspel bij Chelsea verdere schade opgelopen in de Premier League. Liverpool boekte bij Sheffield United juist de eerste competitiezege in een maand: 0-2. Eerder op de dag zette Arsenal een goede serie voort en won Tottenham Hotspur eveneens.

Bij Chelsea-United had de thuisploeg een overwicht, maar werd er niet gescoord. Hakim Ziyech had bij de thuisploeg een basisplaats en Donny van de Beek bleef de hele wedstrijd op de bank bij de bezoekers.

United leed de laatste weken al vaker puntenverlies en is rivaal Manchester City inmiddels uit het oog verloren. 'The Citizens' hebben als koploper een voorsprong van twaalf punten opgebouwd en lijken hard op weg naar het kampioenschap.

Liverpool won op 31 januari voor het laatst in de Premier League en leed daarna vier competitienederlagen op rij. Tegen hekkensluiter Sheffield United hadden 'The Reds' het aanvankelijk ook lastig, want in de eerste helft kwamen ze niet tot scoren.

Daar kwam kort na rust verandering in met een volley van Curtis Jones. Een kwartier later verdubbelde Kean Bryan de marge met een eigen doelpunt. Georginio Wijnaldum maakte de negentig minuten vol bij Liverpool, dat zesde staat.

Curtis Jones viert de openingstreffer voor Liverpool. Curtis Jones viert de openingstreffer voor Liverpool. Foto: ANP

Arsenal stond eerder dit seizoen nog in de buurt van de degradatiezone, maar sinds Kerst won de ploeg van trainer Mikel Arteta zeven van de twaalf competitieduels. Zondag werd Leicester City met 1-3 geklopt. De thuisploeg kwam op voorsprong dankzij Youri Tielemans, maar nog voor rust zetten David Luiz en Alexandre Lacazette Arsenal op voorsprong.

De Franse spits kwam daardoor op de tiende plaats van de topscorerslijst aller tijden van Arsenal in Premier League. Hij evenaarde met 46 treffers Freddie Ljungberg en Emmanuel Adebayor.

Kort na rust besliste Nicolas Pépé het duel met een intikker, waarna Arsenal nauwelijks nog kansen weggaf. De Londenaren passeren Leeds United en aartsrivaal Tottenham en klimmen naar de negende plek op de ranglijst.

Arsenal was te sterk voor Leicester City. Arsenal was te sterk voor Leicester City. Foto: Pro Shots

Tottenham veel te sterk voor Burnley

Tottenham Hotspur kende in eigen huis geen problemen met Burnley. De ploeg van de afwezige Steven Bergwijn was met 4-0 te sterk voor de formatie van de eveneens absente Erik Pieters.

De thuisploeg had de wedstrijd al vroeg in de tas. Via Gareth Bale werd het na twee minuten 1-0 en op aangeven van Bale zorgde spits Harry Kane na een kwartier voor de 2-0.

Lucas Moura tekende in de 31e minuut voor de 3-0 en een monsterscore leek in de maak, maar dat bleef Burnley bespaard. Het werd tien minuten na rust nog wel 4-0 door het tweede doelpunt van de middag van Bale.

Bij Crystal Palace-Fulham, het vierde Premier League-duel van zaterdag, werd niet gescoord. Met Patrick van Aanholt, Jairo Riedewald (Palace) en Kenny Tete (Fulham) stonden er drie Nederlandse basisspelers op het veld.

Tottenham Hotspur beleefde een prettig middag. Tottenham Hotspur beleefde een prettig middag. Foto: ANP

Bekijk de stand, de uitslagen en het programma in de Premier League