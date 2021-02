Arsenal heeft zondag een knappe 1-3-uitzege geboekt op Leicester City. Ook voor Tottenham Hotspur waren er drie punten tegen Burnley: 4-0. De Londense derby tussen Crystal Palace en Fulham leverde geen treffers op: 0-0.

Arsenal stond eerder dit seizoen nog in de buurt van de degradatiezone, maar sinds Kerstmis won de ploeg van trainer Mikel Arteta zeven van de twaalf competitiewedstrijden. Ook Leicester kon als nummer drie van de Premier League de opmars van 'The Gunners' niet stuiten.

Leicester kwam in eigen huis na zes minuten nog wel op voorsprong dankzij Youri Tielemans, maar Arsenal draaide de zaken nog voor rust om via David Luiz (kopbal uit een corner) en Alexandre Lacazette (strafschop toegekend door de VAR na hands van Wilfred Ndidi).

De Franse spits komt daardoor op de tiende plaats van de topscorerslijst aller tijden van Arsenal in Premier League. Lacazette evenaart met 46 treffers Freddie Ljungberg en Emmanuel Adebayor.

Kort na rust besliste Nicolas Pépé het duel met een intikker, waarna Arsenal nauwelijks nog kansen weggaf. De Londenaren passeren Leeds United en aartsrivaal Tottenham Hotspur en klimmen naar de negende plek op de ranglijst.

Tottenham Hotspur beleefde een prettig middag. Tottenham Hotspur beleefde een prettig middag. Foto: ANP

Tottenham veel te sterk voor Burnley

Tottenham Hotspur kende in eigen huis geen problemen tegen Burnley. De ploeg van de afwezige Steven Bergwijn was met 4-0 te sterk voor de formatie van de eveneens absente Erik Pieters.

De thuisploeg had de wedstrijd al vroeg in de tas. Via Gareth Bale werd het na twee minuten 1-0 en op aangeven van Bale zorgde spits Harry Kane na een kwartier voor de 2-0.

Lucas Moura tekende in de 31e minuut voor de 3-0 en een monsterscore leek in de maak, maar dat bleef Burnley bespaard. Het werd tien minuten na rust nog wel 4-0 door het tweede doelpunt van de middag van Bale.

Jairo Riedewald (r) in actie voor Crystal Palace tegen Fulham. Jairo Riedewald (r) in actie voor Crystal Palace tegen Fulham. Foto: Pro Shots

Derby met drie Nederlanders zonder treffers

De derby tussen Crystal Palace en Fulham leverde voor rust geen enkele doelpoging tussen de palen op. Na rust zette Fulham - met Kenny Tete in de basis - aan, maar het Crystal Palace van basisspelers Patrick van Aanholt en Jairo Riedewald bleef overeind: 0-0.

Fulham, dat voor de vijfde keer dit seizoen 0-0 speelde, staat na het gelijkspel nog altijd in de degradatiezone. De achterstand op de veilige zeventiende plek van Newcastle United bedraagt drie punten.

Later op de dag worden er nog twee wedstrijden gespeeld in Engeland, waaronder de topper tussen Chelsea en Manchester United (aftrap 17.30 uur).

Bekijk de stand, de uitslagen en het programma in de Premier League