Peter Bosz is zondag in de Bundesliga opnieuw tegen puntenverlies aangelopen met Bayer Leverkusen. De Nederlandse coach zag zijn ploeg thuis met 1-2 verliezen van SC Freiburg. In de Serie A verstevigde Internazionale de koppositie en in Rusland verloor Spartak Moskou bij de rentree van Quincy Promes.

Bij Leverkusen-Freiburg vielen alle treffers in de tweede helft. Ermedin Demirovic opende kort na rust de score voor de bezoekers, waarna Lucas Höler de marge even later verdubbelde.

Leon Bailey deed twintig minuten voor tijd wat terug namens Leverkusen, maar een punt zat er niet meer in voor de ploeg van Bosz. Timothy Fosu-Mensah viel kort voor rust geblesseerd uit bij 'Die Werkself', waar Jeremie Frimpong in de slotfase inviel en Daley Sinkgraven op de bank bleef.

Leverkusen liet al voor de derde keer op rij punten liggen in de Bundesliga en staat nu zesde. De afgelopen weken werd gelijkgespeeld bij FC Augsburg (1-1) en tegen FSV Mainz (2-2). Tevens werd de ploeg in de Europa League uitgeschakeld door Young Boys, de komende tegenstander van Ajax.

Inter steviger aan kop

In Italië won Inter simpel van Genoa: 3-0. Romelu Lukaku opende al in de eerste minuut de score voor Inter tegen Genoa. In de tweede helft stelden Matteo Darmian en invaller Alexis Sánchez de drie punten veilig voor de 'Nerazzurri', waar Stefan de Vrij de hele wedstrijd meedeed.

Dankzij de overwinning heeft Inter zeven punten voorsprong op nummer twee AC Milan, dat later op de dag nog op bezoek gaat bij AS Roma (aftrap 20.45 uur).

Atalanta won met 0-2 bij Sampdoria. De ploeg uit Bergamo kwam kort voor rust via Ruslan Malinovsky op voorsprong en Robin Gosens besliste het duel halverwege de tweede helft. Marten de Roon speelde de volledige wedstrijd mee. Sam Lammers en de geblesseerde Hans Hateboer behoorden niet tot de selectie van Atalanta.

Atalanta klimt naar de vierde plaats en kan later op de dag nog gepasseerd worden door AS Roma. Napoli won met 2-0 van Benevento dankzij goals van Dries Mertens en Matteo Politano. De formatie uit Napels staat zesde.

Thuisnederlaag voor Promes en Hendrix met Spartak

In Rusland stond oud-Ajacied Promes direct in de basis bij Spartak Moskou na zijn veelbesproken transfer. Jorrit Hendrix deed bij zijn competitiedebuut voor Spartak alleen de eerste helft mee. De oud-PSV'er speelde eerder al een bekerduel voor zijn nieuwe club.

De nummer twee van de Russische competitie ging met 0-2 onderuit tegen de nummer zeven Rubin Kazan. Beide treffers vielen na rust en zowel Spartak als Rubin beëindigde het duel door rode kaarten met tien man.