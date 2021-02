Internazionale heeft zondag dankzij een 3-0-zege op Genoa de koppositie in de Serie A verstevigd. Eerder op de dag won Atalanta met 0-2 van Sampdoria. In Rusland resulteerden de rentree van Quincy Promes en het competitiedebuut van Jorrit Hendrix bij Spartak Moskou in een 0-2-nederlaag tegen Rubin Kazan.

Romelu Lukaku opende al in de eerste minuut de score voor Inter tegen Genoa. In de tweede helft stelden Matteo Darmian en invaller Alexis Sánchez de drie punten veilig voor de 'Nerazzurri', waar Stefan de Vrij de hele wedstrijd meedeed.

Dankzij de overwinning heeft Inter zeven punten voorsprong op nummer twee AC Milan, dat later op de dag nog op bezoek gaat bij AS Roma (aftrap 20.45 uur).

Atalanta kwam kort voor rust via Ruslan Malinovsky op voorsprong tegen middenmoter Sampdoria en Robin Gosens besliste het duel halverwege de tweede helft. Marten de Roon speelde de volledige wedstrijd mee. Sam Lammers en de geblesseerde Hans Hateboer behoorden niet tot de selectie van Atalanta.

Atalanta klimt naar de vierde plaats en kan later op de dag nog gepasseerd worden door AS Roma. Naast Roma-Milan staat er later op de dag met Napoli-Benevento (18.00 uur) nog een wedstrijd op het programma in de Serie A.

Thuisnederlaag voor Promes en Hendrix met Spartak

In Rusland stond oud-Ajacied Promes direct in de basis bij Spartak Moskou na zijn veelbesproken transfer. Hendrix deed bij zijn competitiedebuut voor Spartak alleen de eerste helft mee. De oud-PSV'er speelde eerder al een bekerduel voor zijn nieuwe club.

De nummer twee van de Russische competitie ging met 0-2 onderuit tegen de nummer zeven Rubin Kazan. Beide treffers vielen na rust en zowel Spartak als Rubin beëindigde het duel door rode kaarten met tien man.