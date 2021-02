De voetbalsters van Ajax hebben zich zondag geplaatst voor de finale van de Eredivisie Cup. De Amsterdammers wonnen in de vierde ronde met 1-3 op bezoek bij sc Heerenveen.

Ajax stond binnen een half uur al op een comfortabele 0-2-voorsprong door doelpunten van Liza van der Most en Marjolijn van den Bighelaar. Heerenveen kwam na rust terug tot 1-2 dankzij een goal van Tiny Hoekstra, maar Ajax besliste in de slotfase de wedstrijd via Lucie Vonková.

In de finale neemt Ajax het op tegen de winnaar van het duel tussen titelverdediger FC Twente en PSV, die later op de dag tegenover elkaar staan in Enschede.

De opzet van de Eredivisie Cup is sinds dit seizoen gewijzigd in een laddercompetitie van vijf enkele duels, waarbij clubs elkaar mogen uitdagen. PSV was in het afgebroken vorige seizoen in de Vrouwen Eredivisie koploper en begon het bekertoernooi daarom op de hoogste sport van de ladder.

De winnende ploeg van de vier duels in elke speelronde promoveert of blijft actief op het hoogste niveau en de verliezende ploeg degradeert of blijft actief op het laagste niveau. De finale gaat tussen de twee teams die in de vijfde speelronde op het hoogste niveau uitkomen.

Vrijdag was PEC Zwolle in de vierde ronde met 3-2 te sterk voor ADO Den Haag en rekende VV Alkmaar met 4-3 af met Excelsior. Die ploegen kwamen echter al niet meer in aanmerking voor een plek in de finale. De eindstrijd is op vrijdag 2 april.