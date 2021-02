Willem II heeft zondag in de Eredivisie goede zaken in de strijd tegen degradatie. De Tilburgers wonnen op bezoek bij Sparta Rotterdam met 0-2 en staan nu weer zestiende op de ranglijst. FC Groningen boekte thuis een 1-0-overwinning op Fortuna Sittard.

De overwinning voor Willem II was tot de openingstreffer nauwelijks verdiend te noemen. De bezoekers schoten in de 68e minuut voor het eerst op doel, maar dat was wel gelijk raak. Che Nunnely kopte de bal handig in de verre hoek na een goede voorzet van de rechterkant van Mike Trésor.

Het duel kwam tot de openingstreffer van Willem II maar niet tot ontbranding. Voor de pauze waren Danzell Gravenberch en Lennart Thy (namens Sparta) en Trésor (namens Willem II) gevaarlijk, maar tot grote kansen kwamen beide ploegen niet.

Ook in de tweede helft waren er weinig momenten van opwinding. Na de goal van Nunnely nam Willem II de regie wel volledig over en werd de ploeg ook gevaarlijk via Kwasi Wriedt. De spits schoot van dichtbij tegen Sparta-doelman Maduka Okoye aan.

Een kwartier voor tijd werd het duel volledig beslist in het voordeel van Willem II. Jeffry Fortes werkte Vangelis Pavlidis naar de grond en kreeg rood voor het ontnemen van een scoringskans. De toegekende strafschop werd door Trésor benut: 0-2.

Stand Eredivisie 15. VVV-Venlo 23-22 (37-60)

16. Willem II 24-17 (27-54)

17. ADO Den Haag 24-15 (20-50)

18. FC Emmen 24-12 (21-53)

FC Groningen deed goede zaken in de strijd om Europees voetbal. FC Groningen deed goede zaken in de strijd om Europees voetbal. Foto: Pro Shots

FC Groningen thuis te sterk voor Fortuna Sittard

FC Groningen deed als nummer zes van de Eredivisie goede zaken in de strijd om Europees voetbal. De ploeg van trainer Danny Buijs was thuis met 1-0 te sterk voor Fortuna Sittard en heeft nu zeven punten voorsprong op nummer zeven FC Twente.

Bij Fortuna maakte Piet Velthuizen zijn debuut, maar de doelman zal er met weinig plezier op terugkijken. De 34-jarige goalie moest na 23 minuten naar de kant met een blessure, die hij opliep bij het nemen van een doeltrap. Velthuizen werd vervangen door Alexei Koselev.

De matchwinner werd Paulos Abraham. De achttienjarige Zweed viel aan het begin van de tweede helft in en had maar vijf minuten nodig om te scoren. Abraham werkte overtuigend af na een handig balletje van Tomas Suslov: 1-0.

Abraham leek in de slotfase ook voor de 2-0 te zorgen, maar zijn treffer werd na tussenkomst van de videoarbitrage afgekeurd door scheidsrechter Jannick van der Laan. Alessio Da Cruz blokte namelijk een verdediger in de aanloop naar de treffer.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie