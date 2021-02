PSV heeft zondag laten weten dat Mohamed Ihattaren het aan zichzelf te danken heeft dat hij niet bij de selectie zit voor de topper tegen Ajax. De negentienjarige spelmaker leeft al langer op gespannen voet met trainer Roger Schmidt.

Ihattaren had in de afgelopen dagen niet voor het eerst dit seizoen een aanvaring met Schmidt. De middenvelder werd daarop zondag buiten de selectie gelaten.

"Die beslissing heeft de club eerder dit weekend genomen. De volledige staf, spelersgroep en directie heeft er de afgelopen periode alles aan gedaan om Ihattaren te ondersteunen en van waarde te laten zijn voor PSV. Die mogelijkheid heeft hij niet aangegrepen", meldt PSV in een bericht op Instagram.

Schmidt voegde daar later bij ESPN aan toe: "Ik was niet blij met zijn houding in de laatste weken en donderdag toonde hij geen motivatie, discipline en teamspirit. Het was onmogelijk om hem in de selectie op te nemen."

"Het ging een paar weken goed, maar nu moeten we hem weer op de juiste weg zien te krijgen. Dat wordt een uitdaging. Hij kan zich tijdens trainingen weer bewijzen. Als hij het laat zien, zit hij er mogelijk weer bij."

Mohamed Ihattaren in betere tijden met trainer Roger Schmidt. Mohamed Ihattaren in betere tijden met trainer Roger Schmidt. Foto: Pro Shots

Ihattaren begon seizoen al stroef

Bij de start van het seizoen werd Ihattaren al buiten de ploeg gelaten omdat hij niet de juiste instelling zou tonen op de training. De jeugdinternational bood zijn excuses aan, waarna de kou uit de lucht leek. In de afgelopen maanden bleef hij echter geen zekerheidje in de PSV-basis.

Vorige week donderdag maakte Ihattaren bovendien PSV-fans kwaad door Ajax-spits Brian Brobbey op Instagram te feliciteren met diens winnende doelpunt tegen Lille OSC, terwijl PSV net met 4-2 had verloren van Olympiacos. Daar besteedde hij geen aandacht aan.

Ihattaren heeft tot dusver zeventig wedstrijden in het shirt van PSV op zijn naam staan. Daarin kwam de geboren Utrechter tot negen doelpunten en tien assists.

